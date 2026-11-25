La ITIA suspende a Daniel Salazar por 18 meses tras investigar apuestas deportivas entre 2020 y 2021, sanción que acepta para evitar costos legales inalcanzables.

El tenista colombiano Daniel Salazar enfrenta una interrupción significativa en su trayectoria deportiva tras recibir una suspensión de dieciocho meses por parte de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis ( ITIA). Esta decisión disciplinaria surge como resultado de una investigación profunda centrada en sospechas relacionadas con apuestas deportivas y posibles alteraciones en un partido de dobles. Aunque el atleta confiesa haber cometido infracciones al participar en apuestas durante su inactividad, rechaza firmemente cualquier responsabilidad en el amaño de encuentros competitivos.

Detalles de la Investigación y Origen de las Apuestas

La agencia reguladora determinó que Daniel Salazar realizó apuestas deportivas durante los años 2020 y 2021, un periodo en el que no formaba parte del circuito profesional de tenis. Según sus propias declaraciones, entre junio de 2019 y noviembre de 2022 permaneció alejado de las canchas debido a la falta de recursos económicos para financiar su carrera tras abandonar el deporte a los 18 años. Durante esa etapa de incertidumbre y con la pandemia como telón de fondo, el jugador admitió realizar apuestas de pequeñas montades, oscilando entre 10 y 20 euros, en plataformas de apuestas deportivas.

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Salazar explicó que estas apuestas solían ser combinadas, abarcando múltiples partidos de jugadores del circuito que admiraba, como Rafael Nadal, Roger Federer y Andy Murray. El tenista, nacido en las Islas Canarias pero representante de Colombia por sus raíces familiares, afirmó dejar de realizar estas operaciones en 2021. Reconoce que actuó sin dimensionar la gravedad de sus actos y sin comprender que, incluso estando inactivo, seguía sujeto a las normas de integridad que hoy promueve la ITIA mediante programas de formación que no existían en su juventud.

Clarificación sobre el Incidente de Dobles y Dispositivos

La investigación formal comenzó en septiembre de 2024, cuando Daniel Salazar disputaba un torneo en Grecia. En ese momento, funcionarios de la ITIA le solicitaron revisar su teléfono móvil debido a sospechas específicas sobre la integridad de un partido de dobles. El tenista entregó el dispositivo y, según relata, los investigadores accedieron a sus conversaciones, redes sociales, llamadas, fotografías y correos electrónicos durante un lapso de dos o tres horas. Posteriormente, se le realizó una entrevista detallada sobre el caso.

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En mayo de 2025, mientras se encontraba en Hungría, Salazar fue citado nuevamente para ampliar su declaración. Durante este encuentro, confirmó que había realizado apuestas en el pasado, pero las situó exclusivamente en el periodo anterior a su regreso previsto al profesionalismo. El jugador insiste en que la revisión exhaustiva de sus dispositivos no arrojó ninguna prueba de manipulación en el partido de dobles. Negó rotundamente haber recibido dinero u ofrecimientos para perder, asegurando que nunca apostó en sus propios encuentros.

Argumentos Legales y Acuerdos con la Agencia

El tenista colombiano argumenta que la confusión mediática radica en la diferencia entre admitir las apuestas pasadas y reconocer un amaño. Destaca que la ITIA contabilizó 138 apuestas, cifra que él desconocía inicialmente, pero aclara que estas correspondían a apuestas combinadas y no a manipulaciones directas. Se siente afectado porque la narrativa pública ha presentado sus admitidos errores financieros como una confesión de corrupción deportiva, cuando en realidad solo reconoce haber violado las normas de conducta en un periodo de inactividad.

Sobre la aceptación de la sanción de 18 meses, Daniel Salazar detalló las tres opciones que la ITIA le presentó: aceptar la multa reducida de 7.000 dólares (frente a los 10.000 iniciales), admitir los cargos y pedir clemencia a un juez, o negarse y defenderse con abogados. El tenista explicó que buscar asesoría jurídica profesional resultaba financieramente imposible, pues los costos iniciales para enviar cartas legales rondaban los 10 a 20 millones de pesos, sin incluir los gastos adicionales de presentaciones personales o riesgos de sanciones mayores.

Impacto Inmediato y Futuro del Atleta

La decisión de la ITIA implica que Daniel Salazar no podrá competir en torneos profesionales hasta que finalice el periodo de suspensión. Este golpe económico y profesional es particularmente duro para un jugador que, tras regresar al circuito, intenta consolidar su carrera internacional representando a Colombia. La suspensión afecta su capacidad para acumular puntos de ranking y generar ingresos a través de premios de competición durante la próxima año y medio.

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Ante la prensa, el tenista buscó transparencia mediante un comunicado oficial compartido por Match Tenis y entrevistas con periodistas como Daniel Hernández. Su objetivo es preservar su reputación como deportista honesto que cometió errores graves pero aislados de corrupción. Mientras espera la resolución final administrativa, Salazar se centra en demostrar que su historia no es la de un amañador, sino la de un joven que actuó sin la debida formación ética en un momento vulnerable de su vida.