Suspenden a embajador colombiano en Brasil por participación política y crece tensión electoral en Colombia

La Procuraduría suspendió al embajador Alfredo Saade tras pedir la renuncia de Petro. El Centro Democrático refuerza estrategia digital y el Pacto Histórico se ajusta. César Gaviria critica a Petro y se pide proteger resultados.

El embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación hasta el 21 de junio, fecha de la segunda vuelta presidencial, debido a una presunta participación indebida en política a favor del partido oficialista Pacto Histórico .

Esta decisión se produce después de que Saade manifestara su molestia por los resultados de la primera vuelta y le pidiera al candidato presidencial Gustavo Petro que renunciara. La suspensión generó reacciones en el panorama político nacional, con diferentes fuerzas ajustando sus estrategias para la próxima vuelta electoral.

Mientras el Centro Democrático anunció que apoyará a De La Espriella con una estrategia digital, el Pacto Histórico, coalición de la que hace parte Petro, se reagrupa y ajusta su campaña tras los sorpresivos resultados de la primera vuelta. En medio de este contexto, el expresidente César Gaviria arremetió contra Petro, instándolo a que "gobierne o renuncie, pero no le haga más daño a la democracia", en referencia a las denuncias de fraude electoral planteadas por el candidato.

Por su parte, Petro aseguró: "Tomaré mis propias decisiones; yo mismo me pondré al frente", mostrando una postura desafiante tras conocerse los comicios. Los analistas políticos señalan que la primera vuelta dejó tres grandes conclusiones: el fortalecimiento de la derecha, la necesidad de ampliar el espectro político y la alta polarización del electorado.

Ante las denuncias de irregularidades, diversas organizaciones solicitaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Procuraduría proteger los resultados del domingo e instalar mesas de garantías para garantizar la transparencia de la segunda vuelta. En otro episodio, la diputada Aida Quilcué se retractó de una polémica frase sobre las universidades, afirmando que "me malinterpretaron, no me refería a estudiantes ni profesores".

El registrador nacional, Hernán Penagos, defendió el proceso electoral y aseguró que "no hay fundamento para dudar" de los resultados. Finalmente, en un espacio de análisis, se abordaron los seis aspectos clave de la jornada electoral, destacando la incertidumbre y la tensión que rodean el camino hacia la segunda vuelta





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