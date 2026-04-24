Suspenden a funcionarias públicas por evadir pago en TransMilenio

Dos empleadas del Distrito fueron temporalmente suspendidas tras ser grabadas saltando los torniquetes de una estación de TransMilenio. La administración distrital ha impuesto talleres de ética y responsabilidad como parte de las medidas correctivas.

La administración distrital de Bogotá ha confirmado la suspensión temporal de dos empleadas públicas, tras la difusión de un video que las muestra evadiendo el pago del pasaje en el sistema de transporte masivo TransMilenio.

La situación, que ha generado indignación y debate público, involucra a dos funcionarias que, utilizando los chalecos oficiales del programa de rutas escolares del Distrito, saltaron los torniquetes de una estación, evitando así el pago correspondiente. La noticia fue confirmada por la alta funcionaria a cargo de la cartera, junto con la subsecretaria Julia Rubiano, quienes enfatizaron la severidad de la falta y la necesidad de un ejemplo claro para todos los servidores públicos.

La acción de estas empleadas contraviene directamente los principios de cultura ciudadana y responsabilidad que se espera de quienes representan al Estado. La decisión de suspender a las funcionarias no se limita únicamente a la separación de sus cargos.

Además, se les ha impuesto la obligación de participar en una serie de talleres y actividades diseñadas para fortalecer su ética profesional y prevenir la reincidencia en conductas que puedan afectar el patrimonio de la ciudad. Estos talleres, aunque gestionados por entidades externas, forman parte integral de la estrategia de movilidad escolar de la Secretaría de Educación del Distrito, lo que subraya la importancia de mantener altos estándares de conducta entre todos los involucrados en el programa.

El incidente ha reabierto el debate sobre la evasión de pago en TransMilenio, un problema persistente que afecta la sostenibilidad financiera del sistema y genera pérdidas significativas para la ciudad. La administración distrital ha reiterado su compromiso de combatir este fenómeno y garantizar que todos los usuarios cumplan con las normas establecidas. La evasión no solo implica una pérdida económica, sino que también contribuye a la congestión y al deterioro de la calidad del servicio.

Este nuevo caso de evasión se suma a una preocupante situación de inseguridad que enfrenta TransMilenio, con un aumento alarmante en el número de agresiones a los guardas de seguridad. En el año 2026, se han registrado más de 180 agresiones a estos trabajadores, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad y protección para el personal del sistema.

La Defensoría del Pacífico, por su parte, ha solicitado la liberación de personas secuestradas en Buenaventura, destacando la urgencia de abordar la problemática de la inseguridad en diferentes regiones del país. En el ámbito político, las campañas presidenciales están generando una intensa actividad en redes sociales, con la proliferación de memes y debates virtuales.

La situación económica también es un tema central, con cambios en la cobertura de tratamientos y medicamentos por parte de las EPS, así como investigaciones sobre posibles irregularidades financieras en entidades de salud. La administración distrital ha dejado claro que no tolerará actos de corrupción ni de falta de ética por parte de sus funcionarios, y que tomará todas las medidas necesarias para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

El caso de las funcionarias de TransMilenio es un claro ejemplo de esta determinación





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