Suspenden fiesta ilegal en los Cerros Orientales de Bogotá: La CAR refuerza la protección ambiental

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en colaboración con la Policía Nacional y la Alcaldía Local de Chapinero, suspendió un evento masivo de música techno en los Cerros Orientales de Bogotá. La acción, que se enmarca en la defensa de esta área protegida y en el cumplimiento de la Resolución 1766 de 2016, busca preservar los recursos naturales y la biodiversidad.

Desde el año 2024, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ( CAR ) ha intensificado sus operativos de control y vigilancia en los Cerros Orientales de Bogotá , ejecutando 56 intervenciones significativas en colaboración con diversas instituciones. Estos esfuerzos interinstitucionales han demostrado ser cruciales para la oportuna defensa de los valiosos ecosistemas presentes en esta área protegida.

La Resolución 1766 de 2016, emitida por el Ministerio de Ambiente, establece una clara prohibición de actividades que puedan implicar urbanización, explotación de recursos naturales, o cualquier transformación que afecte el delicado equilibrio ecológico de los Cerros Orientales. Esta normativa subraya la importancia de preservar su función primordial como reserva forestal protectora, esencial para la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad, y la defensa ecológica de la ciudad de Bogotá.\El pasado lunes 6 de abril de 2026, un operativo conjunto entre la CAR, la Policía Nacional y la Alcaldía Local de Chapinero resultó en la suspensión de un evento masivo de música techno que se planeaba llevar a cabo en el predio Lost Forest, ubicado en la localidad de Chapinero y dentro de la Reserva Forestal Protectora Cerros Orientales de Bogotá. La actividad, ampliamente promocionada a través de redes sociales, ofrecía espacios para la instalación de carpas y puntos de venta de agua, bebidas alcohólicas y cigarrillos. Estas prácticas, al infringir la Resolución 1766 de 2016, contravienen la normativa ambiental vigente. Yuber Cárdenas, director de la regional CAR Bogotá-La Calera, enfatizó que la actividad planeada se encontraba fuera de los usos permitidos para la zona de reserva, según lo establecido en el numeral 9 de la resolución, que prohíbe actividades como recreación activa, fogatas, actividades con fuego, y la disposición de basuras, desechos u otros residuos contaminantes. La CAR reitera su compromiso de salvaguardar los recursos naturales y hace un llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad que pueda causar daños ambientales.\La labor de la CAR en los Cerros Orientales, que comenzó en 2024, ha incluido la respuesta a denuncias ciudadanas relacionadas con fiestas en zonas vulnerables, disposición de escombros, quemas a cielo abierto, invasiones, y afectaciones a la fauna y flora. El objetivo primordial de la Corporación es reforzar las acciones de control y vigilancia para asegurar la conservación de esta importante estructura ecológica natural, considerada uno de los mayores patrimonios naturales de los habitantes de Bogotá. El director regional destacó que la protección de los Cerros Orientales es responsabilidad de todos, no solo de las instituciones. La CAR, con 65 años de experiencia, reafirma su compromiso con la ruralidad bogotana y con la protección del territorio. La continua vigilancia y la rápida respuesta ante las amenazas ambientales son fundamentales para preservar este valioso ecosistema para las futuras generaciones, asegurando así la sostenibilidad ambiental de la capital colombiana. La CAR continúa trabajando arduamente para garantizar que los Cerros Orientales conserven su vital función ecológica y continúen siendo un pulmón verde para Bogotá





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