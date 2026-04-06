Suspenden fiesta techno clandestina en los Cerros Orientales de Bogotá por riesgo ambiental

Autoridades bogotanas suspenden evento masivo de música techno en la Reserva Forestal Protectora Cerros Orientales de Bogotá, debido a riesgos ambientales y la violación de normativas de protección del ecosistema.

Un operativo conjunto entre la Alcaldía Local de Chapinero, la Policía de Bogotá y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) resultó en la suspensión de un evento masivo de música techno que se pretendía realizar en el predio Lost Forest, ubicado en la localidad de Chapinero, dentro de la Reserva Forestal Protectora Cerros Orientales de Bogotá .

El evento, promocionado ampliamente en redes sociales, prometía la instalación de carpas, así como puntos de venta de agua, bebidas alcohólicas y cigarrillos, contraviniendo la Resolución 1766 de 2016, la cual prohíbe actividades que impliquen urbanización, explotación de recursos o transformación del ecosistema en esta área protegida. La normativa prioriza la función de los Cerros Orientales como reserva forestal protectora, reguladora del agua, conservadora de biodiversidad y barrera ecológica crucial para Bogotá. Yuber Cárdenas, director de la CAR Regional Bogotá-La Calera, enfatizó que la actividad planeada se encontraba fuera de los usos permitidos según la normatividad ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, incluyendo la prohibición de recreación activa, fogatas y la disposición de residuos contaminantes. Desde 2024, la autoridad ambiental ha intensificado sus esfuerzos, llevando a cabo 56 operativos de control, inspección y vigilancia en respuesta a denuncias ciudadanas relacionadas con fiestas en zonas vulnerables, disposición de escombros, quemas a cielo abierto, invasiones y afectaciones a la fauna y flora. Estas acciones demuestran un compromiso constante con la protección y preservación de este valioso ecosistema.\La prohibición de esta fiesta techno ilegal es un claro ejemplo de la lucha por la conservación de los Cerros Orientales, considerados un patrimonio natural fundamental para los habitantes de Bogotá. La CAR, en su rol de autoridad ambiental, se dedica a la vigilancia y control para asegurar la protección de esta importante estructura ecológica. El director regional resaltó la importancia de la sensibilización ciudadana sobre el cuidado y conservación de los cerros, subrayando que la protección es responsabilidad de todos, no solo de las instituciones. Este enfoque integral busca fomentar una mayor conciencia ambiental y la participación activa de la comunidad en la preservación de este espacio natural invaluable. La medida tomada para suspender la fiesta clandestina es un paso crucial para evitar daños ambientales significativos y preservar la integridad de la reserva, protegiendo así la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que los Cerros Orientales brindan a la ciudad de Bogotá.\La respuesta rápida y coordinada de las autoridades, incluyendo la Alcaldía Local de Chapinero y la Policía de Bogotá, demuestra un esfuerzo conjunto para hacer cumplir las leyes ambientales y proteger los recursos naturales. La colaboración entre las diferentes instituciones y la participación activa de la ciudadanía son elementos clave para el éxito de estas acciones. El evento clandestino, que atraería a un gran número de personas, representaba una amenaza considerable para el frágil ecosistema de los Cerros Orientales. La instalación de carpas, la venta de alcohol y cigarrillos, y la posible generación de basura y ruido, podrían haber causado daños irreparables en la flora y fauna local, además de perturbar la tranquilidad de la zona. La suspensión de la fiesta, por lo tanto, es una victoria para el medio ambiente y un mensaje claro de que las autoridades están comprometidas con la protección de los recursos naturales y la aplicación de las normativas ambientales





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