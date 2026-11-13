Suspensión de despegues en EE. UU. por falla en comunicaciones aéreas

La FAA suspende despegues en todo EE. UU. el 13 de noviembre de 2026 por fallas de comunicación. Vuelos en vuelo pueden aterrizar mientras se investiga.

La Federal Aviation Administration (FAA) ordenó este viernes 13 de noviembre de 2026 la suspensión inmediata de todos los despegues en los aeropuertos de Estados Unidos. Esta medida crítica se implementó debido a razones de seguridad vinculadas a una falla técnica en las comunicaciones de los centros de control de rutas aéreas en todo el territorio nacional.

Mecanismo de la suspensión aérea nacional

La FAA confirmó que técnicos están trabajando activamente para identificar la causa raíz de la interrupción y solucionar la falla operativa. Esta emergencia afectó inicialmente a los centros de control de Chicago O'Hare y Chicago Midway, obligando a las autoridades a extender la restricción a todo el país para garantizar la seguridad del espacio aéreo.

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La orden establece claramente que los aviones programados para partir deben permanecer en tierra. Sin embargo, las aeronaves que ya se encuentran en vuelo tienen autorización para continuar hacia sus destinos finales, permitiendo así que los vuelos en curso puedan aterrizar con normalidad.

Contexto histórico y posiciones de la FAA

Aunque aún no se ha determinado el origen exacto del incidente técnico, los primeros reportes señalan interrupciones en las frecuencias de comunicación utilizadas por los controladores aéreos. Esta situación ha reavivado los cuestionamientos sobre el estado de la infraestructura tecnológica del sistema de navegación aérea estadounidense.

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La autoridad aeronáutica recordó que en enero de 2023, una falla informática similar en el sistema de avisos de seguridad obligó a una suspensión temporal que duró cerca de dos horas. Por el momento, las autoridades no han informado cuánto tiempo tomará restablecer completamente las comunicaciones.

Impacto en pasajeros y próximos pasos

La suspensión genera retrasos y alteraciones significativas en las conexiones aéreas a nivel nacional. La FAA ha pedido a los pasajeros que consulten directamente con sus aerolíneas el estado actual de sus vuelos antes de viajar a los aeropuertos.

La medida se mantendrá activa hasta que las autoridades autoricen la reanudación de las operaciones. Los pasajeros deben esperar instrucciones oficiales sobre la fecha exacta en que se normalizará el tráfico aéreo en todo el territorio de Estados Unidos.