Suspensión de energía el 6 de noviembre por mantenimiento en la subestación Matanza

El mantenimiento en la subestación Matanza suspenderá la energía de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. en varios municipios el 6 de noviembre, con cortes breves adicionales.

El 6 de noviembre se realizarán trabajos de mantenimiento en la subestación Matanza. Para ejecutar estas maniobras de manera segura, la entidad encargada del servicio de energía suspenderá el suministro de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. en varios municipios, entre ellos Bucaramanga, Matanza, Charta, Tona, California, Suratá y El Playón.

Además de la suspensión principal, la entidad informó que durante la ejecución de maniobras para establecer suplencias se registrarán dos interrupciones breves ese mismo día. Estas afectaciones buscan reducir el impacto de los trabajos sobre los usuarios de los sectores intervenidos.

Also read Aseguradoras ya han pagado $1,26 billones por el terremoto

Horarios y municipios afectados por la suspensión principal

La suspensión principal del servicio de energía se aplicará de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. el 6 de noviembre. En Bucaramanga, el corte alcanza las veredas Capilla Alta, Bolarquí Bajo, Magueyes, Monserrate y Capilla Baja, así como sectores de Pedregal y Retiro Grande Parte Baja.

En el municipio de Matanza, la interrupción incluye el casco urbano y las veredas Bulcare, Santa Bárbara, Bachiga, Matajira, Cabrera, Jaboncillo, Ovejera, San Isidro, San Francisco, Salado, Palmar, Guamal, Magueyes, Venadillo y Tanque. La lista demuestra que el corte abarca tanto zonas urbanas como una amplia red de veredas rurales.

Advertisement

En Charta, la suspensión afecta el casco urbano y las veredas Abejas, La Rinconada, Pericos, El Roble, Carbonal, La Playa, Aguada, Cristalina, Pantanos, Pirita, Lavadores, Ovejera, Pico y Palma, y La Caña, además de sectores de El Centro y Bachiga. En Tona, el corte cubre el casco urbano, el corregimiento Villa Verde y las veredas Pitones, Vegas, Babilonia, Monte Chiquito, El Quemado, Arnania, Palmar y Pirigua, junto con sectores de Caragua, Alizal y Tembladal.

En California, la suspensión incluye el casco urbano, el corregimiento La Baja y las veredas Angosturas, La Baja, El Centro y Cerrillos, así como sectores de Pantanos y Santa Úrsula. En Suratá, el corte alcanza el casco urbano y numerosas veredas, entre ellas Palchal, Páramo de Monsalve, Las Abejas, Panaga, Nueva Vereda, Bucare, Capacho, San Isidro, Pantanitos, Porvenir, Marcela, Tablanca, Agua Blanca, Mohán, La Violeta, Mesallana, Bachiga, Cartagua, Gramalotico, Crucecitas, El Silencio, Santa Rosa, San Francisco y El Mineral, además de sectores de Cartagena y Paramillo.

En El Playón, la suspensión se limita a la vereda Filo. Los usuarios de cada municipio deben consultar la lista completa para confirmar si su vereda o sector aparece dentro del corte programado.

Interrupciones breves durante las maniobras de suplencia

Durante las maniobras de suplencia, el servicio tendrá dos interrupciones breves el 6 de noviembre: de 5:00 a.m. a 6:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Estas interrupciones tienen un alcance distinto al del corte principal y afectan sectores específicos de varios municipios.

En Vetas, la interrupción incluye el casco urbano y las veredas Borrero, El Chopo, El Centro, Mongora, La Chorrera, El Salado y Ortegón. En Tona, la afectación alcanza el centro poblado Berlín, la vereda Cuesta Boba y sectores de Ucata, Tembladal y Alizal.

Advertisement

En Suratá, la afectación es parcial y se limita a sectores de la vereda Bucare. En Charta, la afectación parcial recae en sectores de la vereda El Centro, mientras que en Silos el corte se limita a la vereda Silos.

Recomendaciones de la entidad para proteger equipos y evitar riesgos

La entidad invita a las comunidades de los sectores afectados a adoptar medidas que les permitan proteger sus equipos y demás elementos que funcionan con electricidad. Esta recomendación aplica especialmente a electrodomésticos y dispositivos sensibles frente a los cortes y restablecimientos del servicio.

La entidad también solicita no programar ningún tipo de trabajo que tenga acercamiento con las redes de energía eléctrica durante los días de intervención. El motivo es que el servicio se podría restablecer en cualquier momento, lo que representa un riesgo para quienes estén manipulando las redes.

Finalmente, la entidad agradece la comprensión de los usuarios por las incomodidades que estos trabajos puedan generar. Los habitantes de los municipios incluidos en el listado pueden verificar su sector en la información oficial de la entidad antes del 6 de noviembre para organizar sus actividades.