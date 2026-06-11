Suspensión de Gustavo Petro: qué dice la Comisión de Acusaciones

La noticia se refiere a la polémica generada por la decisión de la representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, de presentar un auto de investigación contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presunta participación en política. La noticia incluye una entrevista con el representante a la Cámara Hernán Cadavid, integrante de la Comisión de Acusaciones y denunciante en uno de los procesos contra el mandatario, quien explica que nunca existió una suspensión automática del presidente y que el documento radicado por la representante deberá ser discutido y votado por la Comisión de Acusaciones antes de avanzar a otras instancias.

La decisión de la representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, generó polémica y debate sobre los procedimientos constitucionales para investigar a un jefe de Estado.

El representante a la Cámara Hernán Cadavid, integrante de la Comisión de Acusaciones y denunciante en uno de los procesos contra el mandatario por presunta participación en política, explicó que nunca existió una suspensión automática del presidente. Según Cadavid, el documento radicado por la representante deberá ser discutido y votado por la Comisión de Acusaciones antes de avanzar a otras instancias.

Además, el representante insistió en que la discusión de fondo está relacionada con las denuncias por presunta participación en política del presidente durante el actual proceso electoral





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