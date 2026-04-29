Suspensión de operaciones en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por presencia de un dron en la pista

El aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá suspendió sus operaciones por 45 minutos debido a la presencia de un dron en la pista, lo que generó tensión entre trabajadores y viajeros. Las autoridades activaron protocolos de seguridad y reanudaron las operaciones tras verificar el área. El uso de drones cerca de aeropuertos está prohibido y se investiga al responsable.

Minutos de tensión se vivieron en la tarde de este martes, 28 de abril, en el aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá cuando sus operaciones tuvieron que ser suspendidas ante una situación que, según la Aeronáutica Civil , podía poner en riesgo a los trabajadores y viajeros.

Sobre las 6:30 de la tarde, se informó sobre la presencia de un dron en la pista internacional y, ante esto, tuvieron que suspender de manera inmediata las operaciones en esta zona, manteniéndose así por aproximadamente 45 minutos. Según los protocolos de inspección y la necesidad de asegurar un área libre de obstáculos, las operaciones aéreas permanecieron detenidas en tierra durante ese tiempo.

Una vez superada la novedad y verificado el perímetro por parte de las autoridades, se reanudaron las operaciones. Aunque la terminal aérea ya opera con normalidad, se recomienda a todos los viajeros que se pongan en contacto con sus respectivas aerolíneas para verificar el estado de sus vuelos e itinerarios, ante posibles cambios o reprogramaciones derivados de la contingencia.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también se pronunció sobre el incidente, asegurando que, al momento de detectar el dron sobre la pista, se activó la búsqueda visual y con sistemas anti-dron de CATAM, sin encontrar rastros en los sistemas, lo que permitió asegurar la seguridad en la central, así como de los trabajadores y viajeros. La Aeronáutica Civil reiteró a la ciudadanía que el uso de drones en zonas aledañas a los aeropuertos está estrictamente prohibido y representa un riesgo grave para la aviación.

Las autoridades competentes ya adelantan las investigaciones para identificar al operador del dispositivo y aplicar las sanciones correspondientes. Los viajeros afectados por suspensiones o problemas en sus vuelos deberán comunicarse con sus aerolíneas, las cuales están obligadas a solucionar cualquier situación derivada de este incidente





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