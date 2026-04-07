Suspensión de orden de captura internacional: Un revés en el caso del exdirector del Dapre Carlos Ramón González

La cancelación de la circular roja de Interpol marca un giro en la situación legal de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, involucrado en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Aunque la investigación en Colombia continúa, la suspensión limita su posible captura internacional.

La figura del exdirector del Dapre , Carlos Ramón González , ha experimentado un giro significativo en su situación legal. La FM en Google Discover dejó de mostrarlo tras el vencimiento de la circular roja emitida por Interpol , que lo buscaba desde septiembre de 2025. Este hecho se produce en medio del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ( UNGRD ), donde González está implicado.

La decisión de Interpol, que implica la suspensión de la orden de captura internacional, representa un cambio crucial en uno de los procesos judiciales más sensibles del país, dada la posición de González en el caso UNGRD y su cercanía con el gobierno del presidente Gustavo Petro. La circular roja, un instrumento clave para la cooperación internacional, tiene una vigencia limitada y debe ser renovada para mantener su validez. Al no cumplirse este requisito, la notificación pierde efecto, removiendo a González de las listas globales de búsqueda. Aunque la investigación en Colombia continúa activa, la suspensión de la circular roja limita las posibilidades de su detención fuera del territorio nacional bajo este sistema, aunque la Fiscalía General de la Nación ha presentado una nueva solicitud para reactivar la orden de captura internacional. \Este revés en la búsqueda internacional se suma a otros elementos que complican la situación legal de González. La investigación de la Fiscalía, que lo imputó formalmente por delitos de cohecho, peculado y lavado de activos, busca esclarecer el presunto desvío de recursos públicos en la UNGRD. Según la tesis fiscal, González habría coordinado un esquema para direccionar contratos de la UNGRD a cambio de apoyo político en el Congreso, con el objetivo de impulsar reformas del gobierno. Este caso está intrínsecamente ligado al escándalo de corrupción en la UNGRD, donde se investigan presuntas irregularidades en la asignación de contratos y el uso indebido de fondos públicos. Uno de los puntos clave de la investigación es una reunión realizada en la Casa de Nariño, conocida como “el cónclave”, donde, según el ente acusador, se habrían impartido instrucciones directas para poner en marcha el presunto esquema corrupto. La situación de González ha generado un amplio debate público, exacerbado por las acusaciones de corrupción que involucran a altos funcionarios y la posible implicación de figuras políticas importantes. \El vencimiento de la circular roja y la consecuente suspensión de la orden de captura internacional resaltan las complejidades y los desafíos inherentes a los procesos judiciales de alto perfil, especialmente aquellos con implicaciones políticas. El caso UNGRD no solo involucra cuestiones de corrupción y desvío de fondos, sino también el posible uso de recursos públicos con fines políticos. Paralelamente, la investigación en Colombia continúa su curso, con la Fiscalía trabajando para mantener vigente la orden de captura y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Este proceso pone de manifiesto la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción y la necesidad de agilizar los procedimientos para garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia. La decisión de Interpol y la reacción de las autoridades colombianas demuestran la complejidad del caso y la importancia de la coordinación entre diferentes instancias judiciales y administrativas. La evolución del caso seguirá siendo seguida de cerca, especialmente en lo que respecta a los posibles nuevos pasos de la Fiscalía para lograr la captura y extradición de González, así como las implicaciones políticas del escándalo





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