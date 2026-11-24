La Procuraduría suspende a Verónica Estrada por falsificación de títulos. Se analiza si el Pacto Histórico pierde su curul en el Congreso bajo la figura de la silla vacía.

La Procuraduría General de la Nación decretó la suspensión por tres meses de la representante Verónica Estrada del Pacto Histórico. Esta medida sancionatoria responde a la presentación de documentos académicos falsificados durante su vinculación laboral anterior. A pesar de esta decisión administrativa, ninguna normativa constitucional obliga a la funcionaria a renunciar inmediatamente a su escaño en la Cámara de Representantes.

La suspensión disciplinaria no implica pérdida de curul

Verónica Estrada mantiene su representación legislativa vigente a pesar del proceso abierto en su contra. Las autoridades deben esclarecer si existió un delito contra la administración pública para que se active la figura legal de la silla vacía. Los expertos coinciden en que falsificar títulos pertenece al delito contra la fe pública, lo cual no deriva automáticamente en la pérdida del cargo.

Also read Escándalo de títulos falsos en Pacto Histórico: Estrada, Nader y Vargas bajo denuncia

El contrato con la Dian y los documentos cuestionados

La investigación central gira en torno a un contrato por $78 millones que Estrada firmó con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en el año 2025. Para acreditar su idoneidad profesional, la representante utilizó un título atribuido a la Universidad Nacional y una tarjeta profesional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia). Estas instituciones han negado la autenticidad de dichos diplomas y certificaciones.

Luis Eduardo Llinás, quien era el director de la Dian en ese periodo, solicitó personalmente que Estrada presentara una oferta para la contratación. Posteriormente, Llinás trabajó en la Unidad de Trabajo Legislativo de Estrada en el Congreso. El exfuncionario afirmó haber sido víctima de una manipulación a su buena fe en este proceso de selección.

Advertisement

Análisis jurídico sobre la silla vacía y el Pacto Histórico

Alfonso Portela, exregistrador delegado para lo electoral, y Benjamín Ortiz, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, coinciden en que el uso de un título falso no activa la sanción de la silla vacía. Esta figura constitucional del artículo 134 solo aplica para delitos dolosos contra la administración pública, narcotráfico o lesa humanidad. La falsedad de documentos se clasifica jurídicamente como un ataque a la fe pública.

Para ser representante de la Cámara, la Constitución solo exige ser ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años y contar con la inscripción en un partido político. Ninguna norma requiere posesión de un título universitario o tarjeta profesional para ejercer el cargo. Por tanto, la falta de veracidad en los documentos presentados a la Dian no invalida su elección legislativa.

Consecuencias políticas y situación actual de la curul

La suspensión disciplinaria de tres meses afecta la actividad de Verónica Estrada pero no abre su puesto a un reemplazo inmediato. Luisa Fernanda Giraldo Villada, ubicada después de Estrada en la lista cerrada del Pacto Histórico por Antioquia, solo ocuparía la curul si la funcionaria renuncia voluntariamente. Los informes indican que Estrada no planea renunciar en el corto plazo.

Estrada mantiene el silencio por recomendación de su abogado Santiago Trespalacios mientras avanza el escrutinio. La Corte Suprema de Justicia estudia al menos cinco denuncias penales adicionales por irregularidades en sus documentos. El Pacto Histórico conserva técnicamente su curul, aunque la representación se ve debilitada políticamente por el escándalo.