El encuentro entre DIM y Santa Fe se suspendió tras 7 minutos debido a la inundación del terreno de juego y tormentas eléctricas en el Atanasio Girardot.

El partido de fútbol entre DIM y Santa Fe fue suspendido después de apenas siete minutos de juego debido a las condiciones climáticas adversas que afectaron al estadio Atanasio Girardot el viernes por la tarde. El juez central del encuentro, José Ortiz, tomó la decisión de detener el encuentro cuando observó que el terreno de juego se encontraba en estado inviable para la competencia.

Causas de la suspensión parcial

La interrupción del duelo se debió principalmente a la acumulación excesiva de agua en la cancha, lo que impidió a los futbolistas realizar movimientos técnicos o correr con la pelota controlada por sus pies. Además de la saturación del terreno, se registraron múltiples descargas eléctricas en el perímetro del escenario deportivo, lo que obligó a las autoridades a proteger la integridad física de los jugadores de ambos clubes.

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Impacto en jugadores y aficionados

Los futbolistas, con la ansiedad de disputar el primer partido del Grupo A de los cuadrangulares semifinales, se retiraron a los camerinos mientras los aficionados buscaron refugio en las tribunas internas para protegerse de la lluvia. El encuentro, programado originalmente para iniciar a las 4:30 p. m., contó con el respaldo de 100 empresas que autorizaron a sus trabajadores para asistir, aunque muchos no pudieron llegar a tiempo.

Regreso de figuras clave del elenco

Este duelo representaba el retorno de Juan Fernando Quintero y Agustín Martegani al terreno de juego tras recibir el alta médica por sus lesiones. Quintero, quien no disputaba un partido desde el 22 de septiembre, comenzó en el banquillo de suplentes. De igual manera, el jugador argentino, que no veía minutos desde el 1 de noviembre en la victoria ante Alianza F. C., tampoco fue titular.

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Contexto del fixture y programación

La situación del viernes no fue la primera complicación para este enfrentamiento, ya que el fixture inicial estaba planificado para el miércoles pasado. La reprogramación y las condiciones climáticas posteriores generaron un escenario complejo para la organización del evento deportivo en el occidente de la capital antioqueña.

Consecuencias para los cuadrangulares

La suspensión parcial del partido interrumpe la dinámica del Grupo A, donde ambos equipos buscaban iniciar sus estrategias para la etapa decisiva. Los equipos ahora deben esperar una nueva fecha para completar este encuentro que definía el comienzo de la competencia semifinal, manteniendo la incertidumbre sobre las condiciones del estadio para próximos compromisos.