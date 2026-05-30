Suspensión del porte de armas en Bogotá y Cundinamarca durante elecciones

La medida suspende el porte de armas de fuego y traumáticas en Bogotá, Cundinamarca con excepción de Medina y Paratebueno) y los municipios de San Juanito y El Calvario en el Meta. La medida regirá desde las 6:00 de la mañana del sábado 30 de mayo y terminará a las 6:00 de la mañana del lunes 1 de junio de 2026.

La medida inicia desde este sábado a las 6 a.m. y regirá hasta las 6 a.m. del lunes 1 de junio. Las autoridades emitieron la resolución que suspende el porte de armas de fuego y traumáticas en Bogotá, Cundinamarca con excepción de Medina y Paratebueno ) y los municipios de San Juanito y El Calvario en el Meta.

La Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional expidió la Resolución No. 00004137 de 2026, en donde se estipula la medida y la medida regirá desde las 6:00 de la mañana de este sábado 30 de mayo y terminará a las 6:00 de la mañana del lunes 1 de junio de 2026. Se suspende de manera general la vigencia de los permisos especiales de porte de armas expedidos a personas naturales y jurídicas durante el periodo electoral.

La resolución recuerda que anteriormente se había expedido una medida similar mediante la Resolución No. 000000018 del 9 de enero de 2026, y destaca que la suspensión temporal es una herramienta preventiva para fortalecer las condiciones de seguridad en eventos de alta relevancia nacional. Entre ellas se encuentran la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, el INPEC, la Unidad Nacional de Protección, la Dirección Nacional de Inteligencia, Migración Colombia y las empresas de vigilancia y transporte de valores debidamente autorizadas.

Integrantes activos de la Fuerza Pública, veteranos y reservistas acreditados , congresistas, magistrados, jueces, fiscales, procuradores, contralores, gobernadores y alcaldes, entre otros funcionarios contemplados en la resolución. La disposición también establece excepciones para deportistas y coleccionistas de armas de fuego que cuenten con los permisos correspondientes.

Finalmente, la Décima Tercera Brigada informó que, en caso de realizarse una segunda vuelta presidencial, la suspensión del porte de armas volverá a aplicarse. Las autoridades advirtieron que el incumplimiento de la medida dará lugar a la incautación de las armas, conforme a la normativa vigente. Para fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral presidencial en las zonas bajo jurisdicción de la Décima Tercera Brigada.

Desde las 6:00 a.m. del 30 de mayo hasta las 6:00 a.m. del 1 de junio de 2026. También aplicará en caso de segunda vuelta electoral. Integrantes de organismos del Estado, Fuerza Pública, autoridades judiciales, empresas de vigilancia autorizadas y otros funcionarios señalados expresamente en la resolución. Plan Democracia: continúan operaciones para capturar a alias Chala y alias Primo Gay en Antioquia.

Mientras se refuerza la seguridad para las elecciones, las autoridades mantienen la ofensiva contra alias Chala y alias Primo Gay en Antioquia. El gobernador del Guaviare pidió ayuda al Gobierno para proteger a la población confinada por enfrentamientos de disidencias. Fiscalía reactivó órdenes de captura contra siete cabecillas de la mesa de Paz Total en el Valle de Aburrá. Muertos Autoridades del Guaviare reciben los 48 cuerpos de los disidentes muertos en la guerra entre Calarcá y Mordisco.

Avanzan las labores forenses en Guaviare para el levantamiento de 48 cuerpos tras los combates entre las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’





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