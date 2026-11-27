La UCI suspende a Harold Tejada por investigación antidopaje. El ciclista colabora mientras enfrenta un período de incertidumbre con su nuevo equipo, Netcompany Ineos.

El ciclista profesional colombiano Harold Tejada se encuentra actualmente suspendido de manera provisional por la Unión Ciclista Internacional. Esta medida disciplinaria se debe a una investigación abierta por anomalías detectadas en su pasaporte biológico. La suspensión impide al atleta huilense de 29 años competir hasta que se resuelva el caso.

Detalles de la notificación oficial de la Agencia Internacional

Harold Tejada confirmó la noticia el viernes mediante un comunicado oficial en sus redes sociales. El ciclista explicó que recibió la notificación formal el 26 de noviembre. Este documento fue emitido por la Agencia Internacional de Controles. Dicha agencia actúa en representación de la Unión Ciclista Internacional. La comunicación anunciaba el inicio de un procedimiento disciplinario antidopaje en su contra.

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El pedalista dejó claro que esta suspensión es una medida temporal. Aclaró que la decisión no constituye una sanción definitiva. Tampoco representa una declaración de culpabilidad sobre los hechos investigados. Tejada ha mantenido una actitud de colaboración total con las autoridades. Desde el primer día, ha actuado con diligencia y responsabilidad. Ha aportado oportunamente toda la información solicitada por los organismos reguladores.

Defensa legal y confidencialidad del proceso

El corredor anunció que su equipo legal y médico trabajará activamente en su defensa. Su objetivo es presentar todos los argumentos necesarios ante las instancias correspondientes. Debido a la confidencialidad inherente al procedimiento en curso, Tejada se abstuvo de hacer declaraciones adicionales. Esta medida responde al respeto por las autoridades antidopaje y las instituciones del ciclismo.

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La situación actual genera incertidumbre para la trayectoria del ciclista. Su defensa se basará en la colaboración continua durante todo el proceso. Tejada ha reiterado su compromiso con la transparencia. Aseguró que seguirá aportando los datos requeridos para esclarecer lo sucedido. No se emitirán más comentarios públicos hasta que finalice la investigación.

Impacto en su transición al Netcompany Ineos

Este escándodo llega en un momento crítico para la carrera de Harold Tejada. El ciclista competirá por última vez con el equipo kazajo Astana. A partir de la próxima temporada, se unirá al Netcompany Ineos. Esta formación internacional es una de las más prestigiosas del mundo.

En su nuevo equipo, Tejada compartirá vestuario con destacados compatriotas. Entre ellos se encuentran Egan Bernal y Brandon Martínez. La noticia de su incorporación fue anunciada por Ineos. Este traslado estaba previsto para la temporada 2027. Sin embargo, la investigación actual podría afectar los planes del atleta.

Contexto personal y marco técnico del pasaporte

Además de los problemas profesionales, Tejada enfrenta un dolor personal reciente. Su padre, Alberto, falleció el 16 de noviembre en Pitalito, Huila. El difunto fue fundamental en sus primeros pasos como ciclista. También actuó como su primer entrenador a lo largo de su formación.

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El ciclista agradeció los mensajes de respaldo recibidos. Pidió comprensión por la privacidad de sus seres queridos. El marco técnico de la investigación se basa en el Pasaporte Biológico del Atleta. Este registro permite el seguimiento de parámetros biológicos a lo largo del tiempo. El análisis busca identificar variaciones inusuales en sus valores.

A diferencia de los controles tradicionales, este mecanismo es más preventivo. No busca detectar una sustancia prohibida en una muestra específica. Su objetivo es analizar la evolución de los valores del propio atleta. Las variaciones pueden ser indicativas de prácticas de dopaje. Por ahora, el caso continúa en investigación. La suspensión provisional es solo el primer paso en el proceso legal.