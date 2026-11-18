El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente a Julia Cristina Daza Noguera de la dirección de la Biblioteca Nacional por no acreditar los requisitos laborales exigidos.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión provisional del nombramiento de Julia Cristina Daza Noguera como directora de la Biblioteca Nacional de Colombia. La resolución, fechada el 11 de noviembre, se fundamenta en la decisión judicial de considerar que en su hoja de vida no acreditó la experiencia profesional mínima exigida para ocupar el cargo. Esta medida cautelar responde a una demanda de nulidad electoral presentada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza y un grupo de veedores ciudadanos. La entidad encargada de preservar el patrimonio bibliográfico nacional enfrenta ahora una interrupción en su liderazgo ejecutivo debido a fallos en los requisitos de elegibilidad.

Requisitos laborales no cumplidos en el perfil

La nombrada no acreditó los requisitos exigidos para ocupar el cargo, especialmente 72 meses de experiencia profesional relacionada. La sentencia judicial detalló que la experiencia computada en algunas certificaciones no guarda similitud material con las funciones propias del empleo. Además, se esgrimieron argumentos sobre la necesidad de poseer título profesional en Bibliotecología y cumplir la reserva profesional prevista en la Ley 11 de 1979 y el Decreto 865 de 1988.

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La falta de los requisitos mínimos necesarios para encabezar la entidad fue expuesta por Pedraza en un hilo de X publicado el 7 de octubre. Según el manual de funciones del Ministerio de Cultura, para dirigir la Biblioteca Nacional es necesario tener pregrado, maestría y 60 meses de experiencia; pregrado, especialización y 72 meses; o solo pregrado y 96 meses. Ese recorrido laboral debe ser como profesional y estar relacionado con el cargo que va a ocupar. Julia es comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana y estudió el posgrado en Derecho Público e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes.

Divergencia entre certificación y competencias reales

De acuerdo con su perfil en la Biblioteca, Daza cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público, el ámbito empresarial y la cooperación internacional. Su trayectoria ha sido en empresas como la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A., la Fiduprevisora, la Gobernación de Magdalena, Escolio Consultores y el despacho de Noemí Sanín Posada cuando era candidata presidencial en 2010. Sin embargo, el MinCultura de Paola Holguín había certificado que Daza tenía 73 meses y 14 días de experiencia, es decir, que superaba el requisito por poco más de un mes. El Tribunal revisó las certificaciones laborales y concluyó que varias de las actividades que el Ministerio contabilizó no tenían una relación real con las responsabilidades de la dirección.

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Actividades ajenas a la gestión bibliotecaria

Dirección y creación de estrategias de comunicación, manejo de relaciones públicas, posicionamiento de imagen institucional, comunicación interna y divulgación, y trabajo de prensa y apoyo a campañas son algunas de las actividades que aparecen registradas en la hoja de vida de la directora. Para el Tribunal, esas labores no demostraban experiencia en las responsabilidades centrales del cargo que exige conocimientos y experiencia en asuntos como patrimonio bibliográfico, divulgación y creación de proyectos culturales, orientación de programas de lectura, entre otros.

Con esto en mente fue que los magistrados decidieron suspender de manera provisional a Daza Noguera del cargo. Esta decisión no significa que la comunicadora social haya sido removida de manera definitiva de la dirección, sino que es una medida cautelar mientras se estudia la demanda de nulidad electoral. El proceso continuará y el MinCultura y Daza podrán responder a la demanda. Al final, la justicia deberá decidir si el nombramiento se ajustó o no a la ley.