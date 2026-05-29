Taller de lengua de señas impulsa inclusión de niñas y niños con discapacidad en Piedecuesta

World Vision Colombia junto a actores locales capacita en lengua de señas a voluntarios para crear espacios inclusivos en las Escuelitas de Paz, beneficiando a menores con discapacidad.

La organización World Vision Colombia , en alianza con la Secretaría de Desarrollo y la Oficina de Discapacidad del municipio de Piedecuesta , ha puesto en marcha un taller de lengua de señas dirigido a voluntarios y participantes de las Escuelitas de Paz.

Esta iniciativa busca generar espacios más inclusivos para niñas y niños con discapacidad, especialmente aquellos con dificultades auditivas. El programa formativo no solo se enfoca en la comunicación, sino que también pretende fortalecer el liderazgo comunitario y dejar capacidades instaladas en la comunidad para ampliar el acceso de la niñez a entornos seguros y participativos.

De acuerdo con cifras de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia de Santander 2023-2032, en el departamento hay al menos 2.908 niñas y niños entre los 6 y 14 años con algún tipo de discapacidad. Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer estrategias de inclusión desde los territorios.

Además, se observa que la tasa de analfabetismo entre menores con discapacidad alcanza el 12,6 %, mientras que en la población sin discapacidad esta cifra es de apenas 2,6 %, lo que refleja las brechas persistentes en el acceso y permanencia educativa. Por ello, validar la voz de niñas y niños es fundamental para garantizar su protección integral. Escucharles es el primer paso metodológico para identificar brechas en sus derechos y actuar de manera oportuna y pertinente.

El taller de lengua de señas forma parte de un esfuerzo más amplio por crear comunidades más incluyentes. Actualmente, cerca de 1.400 niñas y niños participan en las Escuelitas de Paz de World Vision en Piedecuesta, programas enfocados en el aprendizaje, la convivencia y el fortalecimiento de habilidades para la vida. De esa población, alrededor de 90 menores presentan algún tipo de discapacidad, lo que resalta la importancia de adaptar las actividades a sus necesidades.

Wilson Camacho, gerente territorial de World Vision Colombia, destacó que el aprendizaje de la lengua de señas no solo permite comunicarse mejor, sino que reconoce y promueve el derecho de niñas y niños a participar plenamente en sus comunidades. Afirmó: Queremos que ningún niño o niña se sienta excluido de estos espacios por barreras de comunicación.

La capacitación también está diseñada para que los voluntarios puedan identificar y eliminar obstáculos en la interacción diaria, fomentando un ambiente de respeto y empatía. Además del componente comunicativo, el taller incluye módulos sobre derechos de la infancia, inclusión social y herramientas pedagógicas para trabajar con menores con discapacidad. Los participantes aprenden no solo el alfabeto y frases básicas en lengua de señas, sino también estrategias para adaptar juegos, dinámicas grupales y materiales educativos.

La iniciativa ha tenido una acogida positiva entre los voluntarios, quienes ven en esta formación una oportunidad para mejorar su labor y contribuir a una sociedad más justa. A futuro, World Vision Colombia planea replicar este modelo en otros municipios de Santander y del país, con el objetivo de que más niñas y niños con discapacidad puedan acceder a espacios de participación y aprendizaje sin discriminación.

También se prevé la creación de una red de apoyo entre las familias y la comunidad para sostener estas prácticas inclusivas en el tiempo. Con este tipo de acciones, se busca garantizar que la niñez en condición de discapacidad ejerza plenamente sus derechos y se convierta en agente de cambio en sus entornos





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