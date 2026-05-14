Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y vicepresidente de Maduro, acusa a las cúpulas del Ministerio Público y al fiscal general Tarek William Saab en su juicio por la trama Pdvsa-Cripto

Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y vicepresidente de Nicolás Maduro, ha revelado detalles de cómo funciona por dentro el chavismo y de las torturas que ha sufrido durante su detención en el marco del juicio por la conocida trama Pdvsa-Cripto. El Aissami ha acusado directamente a las cúpulas del Ministerio Público por presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos y ha acusado al fiscal general Tarek William Saab de violencia psicológica.

El juicio por la conocida trama Pdvsa-Cripto, en el que Tareck El Aissami , exministro de Petróleo y vicepresidente de Nicolás Maduro, ha revelado detalles de cómo funciona por dentro el chavismo y de las torturas que ha sufrido, inició hace unas semanas.

El exministro ha acusado directamente a las cúpulas del Ministerio Público por presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Durante su audiencia de continuación, prevista para el 11 de mayo, se pospuso tras la recusación del fiscal Eddy Rodríguez. El Aissami ha descrito un escenario de ‘inhumanidad’ desde su detención el 9 de abril de 2024, en la que se le prohibió cortarse el cabello ni las uñas y se le sometió a tortura lumínica durante ocho meses.

También denunció privación sensorial y de higiene, aislamiento total de su familia y abogados, y amenazas y coacciones durante los interrogatorios. El exministro ha acusado al fiscal general Tarek William Saab de violencia psicológica y ha acusado a Rodríguez de actuar junto al fiscal Farik Mora en una dinámica de ‘policía bueno y policía malo’





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