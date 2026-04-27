Tarifa Diferencial en Transcaribe para Estudiantes, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad Aprobada en Cartagena

El alcalde de Cartagena sancionó el acuerdo que establece una tarifa reducida en Transcaribe para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad Sisbén A y B, beneficiando a cerca de 27.000 personas con un subsidio del 25,64%.

El lunes 27 de abril de 2026, el alcalde de Cartagena , Dumek Turbay, formalizó el Acuerdo 009 de 2026 del Concejo Distrital, una medida trascendental que establece una tarifa diferenciada en el sistema de transporte público Transcaribe para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad que se encuentren inscritas en los niveles A o B del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales ( Sisbén ).

Esta iniciativa representa un alivio significativo para los bolsillos de miles de cartageneros, al ofrecer un subsidio del 25,64% sobre la tarifa plena vigente, que para el año 2026 ha sido fijada en $3.900. Como resultado directo de esta política pública, los beneficiarios acreditados podrán acceder al servicio de Transcaribe por un valor de tan solo $2.900, una reducción que, según las autoridades, marcará una diferencia sustancial en la economía familiar.

El alcalde Turbay enfatizó que esta tarifa no es una medida temporal, sino una política permanente respaldada por las asignaciones presupuestarias necesarias para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Se espera que el beneficio comience a aplicarse a partir del 1 de junio, tras un período de preparación y ajuste logístico.

La implementación de esta tarifa diferenciada es el resultado de un esfuerzo colaborativo entre la Alcaldía de Cartagena, el Concejo Distrital y las comunidades locales, demostrando que el trabajo en equipo es fundamental para abordar las necesidades de los ciudadanos. El alcalde Turbay destacó la importancia de esta iniciativa, especialmente para aquellas familias que enfrentan dificultades económicas para cubrir los gastos de transporte.

La reducción de $1.000 en la tarifa, aunque pueda parecer modesta, representa un apoyo significativo para quienes dependen del transporte público para sus actividades diarias. Además, el mandatario local anunció la posibilidad de mantener esta tarifa congelada para los grupos beneficiarios hasta el próximo año, a pesar del posible aumento de la tarifa plena.

Esta medida busca proteger el poder adquisitivo de estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, asegurando que puedan seguir accediendo al transporte público a un costo asequible. El gobierno local se ha comprometido a evaluar la situación económica y social para tomar una decisión informada sobre la continuidad de esta política en el futuro.

La congelación de la tarifa se considera una estrategia clave para promover la inclusión social y garantizar la movilidad de los sectores más vulnerables de la población. Durante el mes de mayo, se llevará a cabo un proceso de preparación exhaustivo para recopilar la información necesaria y garantizar que el beneficio llegue a los grupos poblacionales prioritarios de manera eficiente y transparente. Transcaribe abrirá un proceso de postulaciones para que los interesados puedan registrarse y acreditar sus requisitos.

Sin embargo, ya se cuenta con bases de datos proporcionadas por la Secretaría de Educación para los estudiantes y por la Secretaría de Participación y Desarrollo Social para los adultos mayores y personas con discapacidad. El objetivo es confrontar y depurar estas bases de datos para evitar fraudes y asegurar que el subsidio se otorgue únicamente a quienes realmente lo necesitan.

Se espera que en los primeros quince días de mayo se tenga la información completa y actualizada, lo que permitirá la personalización de las tarjetas de los usuarios y el acceso al beneficio en al menos dos trayectos diarios durante 20 días al mes. La gerente de Transcaribe, Ercilia Barrios, explicó que una vez se emitan los decretos reglamentarios, se convocará a los beneficiarios para que activen su subsidio recargando sus tarjetas.

Se estima que cerca de 27.000 personas con Sisbén A y B se beneficiarán de esta medida, incluyendo 2.000 adultos mayores, 3.600 personas con discapacidad, 5.000 estudiantes de básica, secundaria y media, y entre 15.000 y 17.000 estudiantes universitarios, técnicos y tecnólogos. La inversión total para este subsidio ascenderá a $5.300 millones, distribuidos en función del número de viajes subsidiados para cada grupo





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cartagena Transcaribe Tarifa Diferencial Subsidio Estudiantes Adultos Mayores Discapacidad Sisbén Transporte Público

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jornada de salud atiende a más de 5.100 niños en CartagenaUna iniciativa de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias brindó atención médica integral a más de 5.100 niños, niñas y adolescentes en varios hospitales de la ciudad, ofreciendo servicios de pediatría, odontología, vacunación y más. La jornada se realizó en el marco del mes del niño para fortalecer la salud infantil y facilitar el acceso a servicios médicos.

Read more »

Esta es la nueva rotación del pico y placa para taxis en CartagenaA partir de este lunes 27 de abril de 2026 cambia el pico y placa para taxis en Cartagena. Conozca cómo queda.

Read more »

Policía en Cartagena lidera foro para proteger los sueños de niños, niñas y adolescentesLas autoridades locales se unieron en un espacio de diálogo para fortalecer la protección de la infancia y prevenir vulneraciones como la explotación sexual en Cartagena.

Read more »

– BritMUN reunió con éxito a personeros en CartagenaMás de 200 estudiantes y docentes se reunieron en Uniandes Caribe para intercambiar experiencias en el IB Exp Forum CBC – BritMUN.

Read more »

La Plaza de Variedades se llena de alegría: “La Granja de Zenón” llega a CartagenaLa primera jornada del Día de la Niñez contó con la asistencia de centenares de niños y familias. Mañana será la segunda versión.

Read more »

Alarma por Aumento Excesivo en la Tarifa del Servicio de Aseo en BogotáConcejales y ciudadanos denuncian un incremento superior al 100% en la tarifa del servicio de aseo, generando preocupación y reclamos. La UAESP aclara que no fija las tarifas y atribuye el aumento a ajustes por facturación y el salario mínimo.

Read more »