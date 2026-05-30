Tarjeta electoral oficial para las elecciones presidenciales 2026-2030

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha implementado medidas logísticas y de diseño para facilitar el ejercicio del derecho al sufragio en las elecciones presidenciales 2026-2030.

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha implementado una serie de medidas logísticas y de diseño para facilitar el ejercicio del derecho al sufragio en las elecciones presidenciales 2026-2030 .

La tarjeta electoral oficial ha sido diseñada para ser sumamente clara e intuitiva, con un formato de tamaño carta y un fondo de color gris. La asignación de un espacio suficiente entre cada una de las fórmulas presidenciales en contienda es una medida importante para prevenir equivocaciones en el momento de la marcación y evitar los votos nulos.

Además, el tarjetón incluye de forma visible las fotografías, los nombres y los apellidos tanto de los aspirantes a la Presidencia como a la Vicepresidencia de la República, así como los logos y símbolos correspondientes a cada una de las agrupaciones y movimientos políticos. Frente a esta jornada decisiva, las autoridades han emitido un mensaje de confianza hacia las instituciones y han reiterado que están dadas todas las garantías para que la ciudadanía salga a votar en las elecciones presidenciales 2026-2030





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