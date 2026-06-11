¿Tarjetones para la segunda vuelta se deben reimprimir por fallo contra campaña de Abelardo De La Espriella? El registrador nacional respondió la duda

El abogado Iván Cancino planteó la duda sobre si los tarjetones para la segunda vuelta presidencial debían ser reimpresos por el fallo contra la campaña de Abelardo De La Espriella. El registrador nacional Hernán Penagos confirmó que no habría cambios en las tarjetas electorales, ya que todas estaban distribuidas en el exterior.

El interrogante surgió del abogado Iván Cancino. Cabe mencionar que la última ronda de los comicios se llevará a cabo el próximo 21 de junio.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó de manera provisional al candidato presidencial Abelardo De La Espriella abstenerse de utilizar el eslogan de campaña 'Firme por la patria' y 'Defensores de la patria', el nombre de su movimiento político. La decisión, tomada el pasado martes 9 de julio, especifica que, en un plazo de 24 horas, se debe retirar toda propaganda política que incluya símbolos patrios.debe reimprimir los tarjetones de la segunda vuelta para cumplir con el fallo.

Por medio de una publicación difundida a través de la red social X, Cancino dijo lo siguiente





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