Tarso, el municipio de Antioquia con la tasa de fecundidad más baja y el impacto en la población

En Tarso, municipio de Antioquia, la tasa de fecundidad ha caído drásticamente a 0,3 hijos por mujer, el nivel más bajo del departamento. Este fenómeno, junto con la migración de jóvenes y la violencia, está transformando la estructura poblacional de la región.

Juan José es el único bebé nacido este año en el hospital San Pablo de Tarso, un municipio que destaca por tener la tasa de fecundidad más baja de Antioquia , con solo 0,3 hijos por mujer, lo que representa una caída del 77,7% desde 2008.

Este pueblo, ubicado en las montañas del Suroeste antioqueño, a 11 kilómetros de la autopista 4G que cruza el cañón del río Cauca, es conocido por ser la cuna del beato Jesús Aníbal Gómez, asesinado durante la Guerra Civil española en 1936. Los datos son impactantes: en 2025 se registraron apenas 15 nacimientos, y en lo que va de este año solo seis.

Además, en el programa de control prenatal hay solo 13 embarazadas. Omar Obando Gallego, director de Telepueblorrico, la empresa que provee servicios de televisión e internet en Tarso, explica que antes existía el deseo de conocer la 'pinta', pero ahora los jóvenes prefieren vivir otras experiencias. Tarso es un municipio de tradición cafetera, donde la pobreza ha hecho difícil criar hijos, lo que lleva a muchos a no querer trabajar en el campo.

Sin embargo, Tarso no es un caso aislado. Municipios cercanos como Fredonia, Valparaíso y Guadalupe tienen una tasa global de fecundidad de 0,4, mientras que Puerto Nare, Venecia, Armenia, Jericó, Pueblorrico y Santa Bárbara cierran el grupo de los 10 municipios con menor fecundidad, todos con una tasa de 0,5. En el extremo opuesto está Murindó (Urabá), con una tasa de 2,1 hijos por mujer, el único municipio de los 125 de Antioquia que supera el umbral de reemplazo poblacional.

Los otros 124 están por debajo de ese nivel, lo que significa que la fecundidad es equivalente a menos de la mitad del mínimo necesario para renovar la población. Juan Manuel Lema Hurtado, gerente del Hospital San Pablo de Tarso, señala tres motivos principales del desplome de la natalidad: los programas de planificación familiar que han reducido los embarazos no planeados, el acceso más fácil a procedimientos como ligaduras de trompas y vasectomías, y la dispensación gratuita de anticonceptivos como pastillas e implantes subdérmicos.

Lizeth Alejandra Vélez, enfermera jefe del hospital, añade que las mujeres en edad fértil migran a la ciudad por estudio o trabajo, y las que quedan en el pueblo optan por métodos de planificación familiar o posponen la maternidad. Isabel González Sánchez, médica general y encargada del programa de gestantes en Tarso, destaca que ahora se fomenta que las mujeres accedan a educación superior antes de formar una familia.

Carlos Ríos, notario del pueblo, comenta que el registro civil de nacimiento es un trámite casi en desuso, y menciona el caso de Tacamocho, una vereda donde antes trabajaban entre 300 y 400 personas, pero ahora solo quedan unos pocos para trabajar en los cafetales. La violencia también ha influido en la caída de la natalidad, especialmente en el Suroeste antioqueño, donde 2025 fue el año más violento de la historia con 320 homicidios en los 23 municipios, superando los picos de 2020 y 2021.

El conflicto no solo desplaza a la población, sino que también afecta a los adultos jóvenes, la mayoría de los homicidios ocurren entre los 25 y 34 años, justo la edad en la que se forman las familias. La Tasa Global de Fecundidad, que mide cuántos hijos tendría una mujer en promedio a lo largo de su vida reproductiva, es un indicador clave.

Para que una población se renueve sin depender de la migración, esta tasa debe ser de al menos 2,1 hijos por mujer. Por debajo de este nivel, la población envejece y disminuye. Antioquia actualmente tiene una tasa de 0,9, según el Dane





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