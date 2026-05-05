Tarso, el municipio de Antioquia con la tasa de fecundidad más baja: solo 0,3 hijos por mujer

El municipio de Tarso, en Antioquia, registra la tasa de fecundidad más baja del departamento, con apenas 0,3 hijos por mujer, una caída del 77,7% desde 2008. Este fenómeno no es aislado, ya que otros municipios como Fredonia, Valparaíso y Guadalupe también presentan tasas muy bajas. Expertos atribuyen el declive a programas de planificación familiar, migración de mujeres en edad fértil y priorización de la educación superior sobre la maternidad.

Juan José es el nombre del único bebé que ha nacido este año en el hospital San Pablo de Tarso, un municipio ubicado en las montañas del Suroeste antioqueño, a 11 kilómetros de la autopista 4G que cruza el cañón del río Cauca.

Este pueblo, conocido por ser la cuna del beato Jesús Aníbal Gómez, asesinado en la Guerra Civil española en 1936, registra la tasa de fecundidad más baja de Antioquia, con apenas 0,3 hijos por mujer, una caída del 77,7% desde 2008. En 2025 se firmaron apenas 15 registros civiles de nacimiento, y este año van seis. En el programa de control prenatal del hospital quedan 13 embarazadas.

El desplome demográfico ha sido dramático: en 2016 y 2018, el municipio aún registraba tasas normales para el contexto rural antioqueño, pero entre 2022 y 2025 perdió 19,5 puntos. La población en edad reproductiva es tan reducida que cualquier variación en el número de embarazos altera significativamente los porcentajes.

Omar Obando Gallego, director de Telepueblorrico, la empresa que provee de televisión e internet a Tarso, comenta que antes existía el deseo de conocer la 'pinta', pero ahora los jóvenes prefieren vivir otras experiencias. En el parque, un par de niños monta bicicleta mientras las parejas conversan a la sombra de un samán de 13 metros de altura.

Los bafles de las cantinas suenan a Darío Gómez y Luis Alfonso, y en una lona de brinquitos, dos niñas saltan sin parar. El busto del beato Gómez vigila a todos. Tarso, con apenas 6.000 habitantes, es pequeño en población pero grande en territorio: 119 kilómetros cuadrados, casi seis veces el espacio de Itagüí. Su economía se basa en el campo, con el café como principal cultivo, seguido del plátano, el fríjol, el maíz y la yuca.

Nació como caserío en 1910 bajo el nombre de Quebradalarga y fue erigido municipio el 23 de marzo de 1936, el mismo año en que asesinaron al beato que hoy preside su parque. Obando explica que la pobreza en la tradición cafetera ha hecho que levantar hijos sea difícil, y muchos jóvenes ahora no quieren trabajar en el campo.

Sin embargo, Tarso no es un caso aislado. Cerca de su indicador de 0,3 hijos por mujer le siguen Fredonia, Valparaíso y Guadalupe, con una tasa global de fecundidad de 0,4. Luego están Puerto Nare, Venecia, Armenia, Jericó, Pueblorrico y Santa Bárbara, que cierran el grupo de los 10 municipios con menor fecundidad, todos con una tasa global de 0,5.

Al otro extremo está Murindó (Urabá), con una tasa global de 2,1 hijos por mujer, el único de los 125 municipios del departamento que supera el umbral de reemplazo. Los otros 124 ya están por debajo de ese nivel para renovar su población.

Juan Manuel Lema Hurtado, gerente del Hospital San Pablo de Tarso, explica tres motivos del desplome de la natalidad: los programas de planificación familiar que han disminuido los embarazos no planeados, el fácil acceso a procedimientos como ligaduras de trompas y vasectomías, y la dispensación gratuita de pastillas anticonceptivas e implantes subdérmicos. Lizeth Alejandra Vélez, enfermera jefe del hospital, añade que las mujeres en edad fértil migran a la ciudad por estudio o trabajo, y las que quedan en el pueblo optan por métodos de planificación familiar o postergar la maternidad.

Isabel González Sánchez, médica general del programa de gestantes, señala que las jóvenes priorizan la educación superior antes que formar una familia. Carlos Ríos, notario del pueblo, comenta que el registro civil de nacimiento es un trámite casi en desuso, y menciona el caso de Tacamocho, la vereda donde nació, como ejemplo de la baja natalidad





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