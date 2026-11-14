TAS confirma derrota de América: Disputa por la segunda posición se complica

El fallo del TAS contra América altera la tabla de la Liga BetPlay. Deportivo Cali, Bucaramanga y Santa Fe luchan por el punto invisible en la última fecha.

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) dictó un fallo definitivo en el caso del futbolista Yhormar Hurtado que impacta directamente el desenlace de la Liga BetPlay. Esta resolución judicial confirma que el club América sufrió la pérdida de tres puntos en su enfrentamiento contra el Internacional de Bogotá. Como consecuencia inmediata de este castigo deportivo, el equipo de la capital cayó del segundo al tercer puesto en la clasificación general.

Reconfiguración de la tabla y el punto invisible

Esta variación en la tabla de posiciones ha abierto un escenario complejo para definir quién acompañará al Atlético Nacional en la disputada posición número uno. El Atlético Nacional ya ha consolidado su liderazgo con 39 puntos, asegurándose el primer lugar de forma matemática. Sin embargo, la lucha por el segundo puesto, crucial para obtener la ventaja deportiva en los cuadrangulares semifinales, se intensifica entre cuatro conjuntos.

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El Deportivo Cali se mantiene al frente de este bloque con 34 unidades. Le sigue de cerca el América con 33 puntos y el Atlético Bucaramanga con 32 puntos. El Independiente Santa Fe completa el grupo de aspirantes directos con 31 puntos. Todos estos equipos mantienen esperanza real de obtener la ansiada posición que les permitirá definir la sede de sus partidos en la siguiente fase.

Escenarios necesarios para cada protagonista

Para que el América pueda alcanzar la segunda plaza, necesita una combinación específica de resultados en la jornada final. El equipo requiere obligatoriamente vencer al Once Caldas en su encuentro contra el Pereira. Simultáneamente, necesita que el Deportivo Cali no logre vencer al Deportes Tolima. Si el empate está presente en el partido de Cali, la hazaña se hace más difícil, ya que América requeriría que los azucareros sufran una derrota por tres o más goles de diferencia.

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La estrategia del Atlético Bucaramanga también tiene matices precisos. El equipo de Bucaramanga debe lograr la victoria contra el Fortaleza en su partido. Adicionalmente, necesita esperar una caída del Deportivo Cali y, crucialmente, que el América no gane su encuentro. Cualquier desviación de este escenario específico dificultará seriamente sus opciones de obtener la ventaja deportiva que tanto buscan.

Lucha por los ocho cupos y próximos pasos

Más allá de la cima, la batalla por ingresar a los ocho clasificados a los cuadrangulares está lejos de resolverse. El Independiente Medellín, con 29 puntos, tiene una posición cómoda. El DIM visita a las Águilas Doradas y clasificará automáticamente si logra una victoria o un empate. Esta ventaja les permite salir del partido con tranquilidad independientemente del marcador final.

El Millonarios, con 27 puntos, enfrenta una presión mayor. El equipo de la capital recibe al Alianza Valledupar y necesita obligatoriamente ganar para asegurar su boleto a la siguiente fase. El Once Caldas, también con 27 puntos, visita al Atlético Nacional y debe obtener los tres puntos para garantizar su clasificación. Cualquier resultado que no sea victoria los dejaría fuera del octeto.

En la parte baja del grupo de lucha, el Deportes Tolima, con 26 puntos, las Águilas Doradas con 25 y el Cúcuta Deportivo con 24 puntos tienen opciones teóricas. Los tolimenses visitan al Deportivo Cali y están obligados a ganar para mantener viva la esperanza. Las Águilas necesitan vencer al DIM y esperar errores de sus rivales. El Cúcuta, por su parte, debe golear al Jaguares y esperar una combinación de derrotas de sus competidores directos.

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Importancia de la última jornada en el fútbol colombiano

La última jornada de este fase todos contra todos promete ser determinante para el destino de varios clubes colombianos. Dos grandes incógnitas se responderán en el campo de juego: quién acompaña al Nacional y cuáles son los ocho conjuntos que cerrarán el cuadro de semifinalistas.

El fallo del TAS ha añadido una capa de tensión extra a esta definición. Los equipos que no lograron obtener la ventaja deportiva dependerán casi exclusivamente de su capacidad para ganar sus últimos partidos. La diferencia de un solo punto o un gol de diferencia puede alterar por completo las llaves de los cuadrangulares.