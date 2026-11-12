TAS sanciona a América de Cali con derrota 3-0 ante Internacional

El Tribunal Arbitral del Deporte revoca victoria de América ante Internacional por inscripción indebida de Yhormar Hurtado. El equipo cae a la tercera posición.

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) emitió un fallo histórico que modifica drásticamente la clasificación de la Liga BetPlay II-2026. El organismo intervino en dos demandas independientes presentadas por clubes bogotanos contra América de Cali por la inscripción irregular del futbolista Yhormar Hurtado. La decisión, anunciada el jueves 12 de noviembre, otorgó razón a Internacional de Bogotá mientras rechazaba la apelación de Independiente Santa Fe.

Revocación victoria América Internacional

El TAS desestimó la Resolución 006 de 2026 emitida el 4 de septiembre y aceptó la denuncia de Internacional. Como resultado, América de Cali pierde los tres puntos del encuentro disputado el 26 de julio. El marcador original de 0-2 a favor del equipo caldense fue anulado y reemplazado por una derrota por 3-0. Esta sanción elimina dos goles a favor de América en su diferencia de gol.

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Rechazo apelación Santa Fe mantiene empate

En contraste con el caso de Internacional, el TAS confirmó la Resolución 008 de 2026 del 24 de septiembre respecto a Independiente Santa Fe. El tribunal rechazó la apelación del cuadro cardenal y mantuvo el empate 0-0 registrado inicialmente. La decisión separa las vías legales de ambos clubes capitalinos, generando resultados opuestos para sus procesos disciplinarios ante el organismo internacional.

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Impacto en tabla posiciones Liga Betplay

La sanción redujo el puntaje de América de Cali de 36 a 33 unidades, provocando un descenso de la segunda a la tercera posición. Atlético Nacional lidera el campeonato con 39 puntos, seguido por Deportivo Cali con 34. América desciende y deja al equipo de la capital con una diferencia de gol de +14, calculada tras ajustar sus goles marcados y recibidos según el fallo.

Controversia DIMAYOR y futuras disputas

El magistrado Luis Antonio Hernández, presidente del Comité Disciplinario de la DIMAYOR, enfrenta críticas por sus vínculos con el Gobierno Petro. Otros equipos como Boyacá Chicó, Alianza y Jaguares desistieron de sus reclamaciones individuales tras comprender la naturaleza de los procesos. La modificación deja a Bucaramanga y Santa Fe con oportunidades matemáticas por el punto invisible en la recta final del torneo todos contra todos.