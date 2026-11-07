Tasa de usura en Colombia noviembre 2026: conoce el tope legal vigente

Descubre el nuevo porcentaje de usura para noviembre 2026 en Colombia y aprende a verificar si tu banco te cobra más de lo permitido en tus créditos.

La Superintendencia Financiera de Colombia fijó un interés bancario corriente del 18,89 % efectivo anual para el mes de noviembre de 2026. Este valor central determina directamente el límite máximo que las entidades financieras pueden cobrar por concepto de usura en operaciones de crédito ordinario y de consumo. La normativa rige exclusivamente durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2026, marcando una variación mínima respecto a los parámetros establecidos en el mes anterior.

Calculo del limite de usura mensual 2026

El tope legal de usura se obtiene al multiplicar la tasa corriente por un factor de 1,5, lo que resulta en un máximo permitido de 28,34 % efectivo anual para el periodo actual. Este porcentaje representa una reducción de 17 puntos básicos o 0,17 % en comparación con lo pactado en octubre de 2026, reflejando el ajuste mensual que realiza la entidad reguladora. La cifra de 28,34 % efectiva anual es la cota máxima estricta para cualquier organismo financiero que otorgue créditos de consumo, tarjetas de crédito o préstamos de libre inversión durante este mes.

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Para comprender el impacto real en el bolsillo del consumidor, es necesario convertir este porcentaje anual en una tasa mensual equivalente. La fórmula matemática aplicable es (1 + 0,2834)^(1/12) − 1, lo que arroja un resultado de 2,101 % mensual. Este valor representa el interés máximo que se puede cargar mensualmente sobre el saldo pendiente, sin considerar otros cargos adicionales como seguros o comisiones administrativas que podrían aparecer en el estado de cuenta.

Diferencias entre tasa remuneratoria y moratoria

Es fundamental distinguir entre los dos tipos de intereses que componen el costo de un crédito para evaluar correctamente si se está infringiendo la ley. El interés remuneratorio corresponde al retorno pactado por el uso del capital durante un plazo determinado, mientras que el moratorio es el cobro adicional por retraso en el pago según lo acordado con el banco.

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Ambos conceptos están sujetos al mismo límite de usura establecido por la Superfinanciera. Si una entidad supera el monto de 28,34 % efectivo anual sumando cualquiera de estas modalidades, la institución incurriría en prácticas usurarias ilegales. La regulación busca proteger al usuario asegurando que el costo financiero total no exceda este techo legal, independientemente de la naturaleza del cobro dentro del contrato de crédito.

Impacto financiero en compras y cuotas

El tope certificado afecta directamente el cálculo de las cuotas mensuales en operaciones de compra a crédito. Por ejemplo, para una adquisición de dos millones de pesos colombianos a la tasa máxima permitida del 2,1 % mensual, el usuario podría enfrentar pagos mensuales de 190.300 pesos en un plazo de 12 cuotas.

En un escenario de mayor plazo, como 36 cuotas, el pago mensual se reduciría a aproximadamente 79.700 pesos. No obstante, el costo total de los intereses sería significativamente mayor en el segundo caso, alcanzando cerca de 870.800 pesos adicionales al monto inicial. En contraste, un crédito a 12 cuotas generaría intereses de cerca de 283.500 pesos, lo que demuestra cómo la duración del plazo impacta drásticamente el gasto financiero total sin violar el límite mensual.

Procedimientos legales ante cobros excesivos

Si un consumidor sospecha que ha sido víctima de usura, el primer paso consiste en revisar minuciosamente el contrato bancario y los extractos mensuales. Debe identificarse la tasa nominal, la efectiva anual aplicada, los seguros vinculados y los posibles intereses de mora. Es vital comparar la tasa efectiva anual aplicada con el tope legal de 28,34 % vigente para el mes específico en que se causó el interés, no necesariamente con el valor de noviembre de 2026 si la fecha de origen es diferente.

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Ante la confirmación de un cobro indebido, el usuario debe presentar una reclamación escrita a la entidad prestamista solicitando el cálculo detallado y el ajuste de intereses. Si la respuesta no es satisfactoria, puede recurrir al Defensor del Consumidor Financiera del banco, aportando pruebas documentales como contratos, pagarés y estados de cuenta. Como último recurso, se puede radicar una queja ante la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual dispone de 15 días hábiles para iniciar el trámite de supervisión y sanción correspondiente.