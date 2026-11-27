Tatiana Calderón compite en Brasilia por el título de Novata del Año y el top 10 en la Nascar Brasil Series. Descubre el desafío en el Autódromo Nelson Piquet.

Tatiana Calderón enfrenta el desafío definitivo de su temporada 2026 al participar en la gran final de la Nascar Brasil Series. La pilotó colombiana disputará tres carreras este domingo en el Autódromo Internacional Nelson Piquet, ubicado en Brasilia. Este evento representa la oportunidad crucial para mejorar su clasificación general y asegurar sus metas personales.

La representante de Claro y la Escudería Telmex llega a esta fecha clave después de clasificarse exitosamente a los playoffs. Actualmente, ocupa la casilla número 12 en la tabla de posiciones general del campeonato. Esta posición le permite mantener la esperanza de escalar puestos y cerrar su primera experiencia en esta categoría del automovilismo brasileño con excelentes resultados.

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Objetivos: Rookie of the Year y Top 10

Los dos objetivos principales de Calderón son terminar entre las diez mejores de la clasificación general y obtener el reconocimiento como Rookie of the Year. La piloto bogotana ha demostrado un rendimiento constante durante la temporada, lo que le ha permitido mantenerse competitiva en las fechas decisivas. Su motivación se basa en los resultados previos obtenidos en pistas anteriores.

Entre sus antecedentes destacados figura la victoria alcanzada en Curvelo, un logro que refuerza su confianza. También ha sido protagonista en distintos momentos del campeonato y llegó a liderar durante la etapa anterior. La colombiana aprovechó para agradecer a sus patrocinadores, a SG28 Racing y a Pole Motorsport por creer en este proyecto deportivo. Su determinación es clara: quiere cerrar el año peleando por ambos títulos.

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Desafío técnico en circuito único de Brasilia

La jornada decisiva tendrá un ingrediente especial porque Calderón competirá por primera vez en el circuito de Brasilia. Este lugar recibirá por primera ocasión a la categoría en esta configuración específica del trazado. La última válida de la Nascar Brasil se disputará en el anillo externo del Autódromo Internacional Nelson Piquet. Este recorrido tiene una extensión aproximada de 2.919 metros y cuenta con cinco curvas de alta velocidad.

Las curvas están conectadas por largas rectas, lo que le da al trazado características particulares que lo hacen similar a un óvalo. Una de las condiciones únicas es que todas las curvas se recorren en el mismo sentido, en dirección horaria. Esta particularidad representa un reto significativo para los pilotos y los equipos técnicos involucrados en la competencia.

Preparación meticulosa en el simulador

Esta configuración exige una atención especial en la puesta a punto de los vehículos y en el manejo de los neumáticos. La razón es que las cargas laterales se concentran de manera más constante sobre un mismo lado del automóvil. Consciente de estas exigencias técnicas, Calderón ha dedicado numerosas horas de trabajo al simulador. Su propósito es familiarizarse con el recorrido y llegar mejor preparada a una competencia completamente nueva para ella.

La piloto expresó su satisfacción con el trabajo realizado. Indicó que el circuito es un óvalo de cinco curvas muy rápidas y especial. El esfuerzo en el simulador ha sido fundamental para entender la dinámica de la pista. Ahora busca traducir esa preparación teórica en un buen rendimiento práctico durante las carreras reales.

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Programación oficial y próximos eventos

La programación de la última fecha comenzará este viernes 27 de noviembre con el primer entrenamiento libre. El sábado será el turno de la segunda práctica y la clasificación, la cual está programada para las 12:00 del mediodía. El domingo se disputarán las tres carreras que definirán la temporada, con la primera carrera iniciando a las 7:00 de la mañana.

Después de la Nascar Brasil, la colombiana continuará su calendario deportivo en el GT de las Américas. La próxima competencia de esta categoría tendrá lugar en Panamá. Este ajuste en su agenda demuestra la ambición de Calderón por seguir compitiendo en diferentes formatos de automovilismo internacional.