Taxista dejó su carro abierto y con las llaves puestas y un hombre borracho se llevó el vehículo en Tunja: 'No hagan lo que yo hice'

Un taxista en Tunja estacionó su vehículo con las llaves puestas mientras entraba a un casino. Un hombre en estado de embriaguez se llevó el taxi. Horas después, el vehículo fue recuperado gracias a la Policía y el mismo responsable se disculpó. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad.

Un hecho insólito quedó registrado en las cámaras de seguridad de un barrio en Tunja , cuando un taxista dejó su vehículo estacionado con las llaves puestas mientras ingresaba a un casino y, en cuestión de minutos, un hombre que, al parecer, se encontraba en estado de embriaguez terminó llevándose el carro sin que este se diera cuenta.

El ciudadano se acercó al taxi con la intención de pedir una carrera, pero, al no encontrar a nadie en el automotor y ver que las llaves estaban puestas, decidió subirse y conducir el vehículo. En los videos se puede observar el momento en el que el sujeto se llevó el taxi y cómo el verdadero dueño, al descubrir que su carro había sido hurtado, no dudó en acudir a las autoridades y poner la denuncia.

La Policía Nacional en Tunja, una vez conocido el hecho de un presunto hurto a un vehículo automotor, inició las labores de búsqueda. Gracias a la red de apoyo y la búsqueda de la unidad, lograron la recuperación del taxi que se encontraba extraviado. Horas después, las autoridades localizaron el vehículo cuando el mismo hombre que lo había tomado dio aviso, pues al despertar se dio cuenta de lo ocurrido.

El propietario del vehículo no solo agradeció a la Policía por haber encontrado el carro, sino que reconoció que, tras el descuido que tuvo, todo pudo haber terminado peor.

"Yo le recomiendo a todas las personas que no cometan el error que hice yo de dejar mi carro con las llaves puestas", expresó el taxista. Por otro lado, el protagonista del insólito video también ofreció disculpas tanto al dueño del carro como a las autoridades.

"En este momento quiero ofrecer una disculpa a los propietarios del taxi. La noche anterior me encontraba departiendo con compañeros de trabajo y me pasé de copas. Tengo problemas con el alcohol y sé que a muchas personas les pasa lo mismo", manifestó. El caso ha generado revuelo en la ciudad y sirve como advertencia para evitar descuidos que puedan derivar en situaciones riesgosas.

Las autoridades reiteran la importancia de no dejar los vehículos con las llaves puestas y de tomar medidas de seguridad básicas para prevenir hurtos





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