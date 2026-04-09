Taxistas Bloquean la Avenida El Dorado en Protesta por Declaraciones Oficiales y Cifras del Gaula

Conductores de taxi protestaron en Bogotá, bloqueando la Avenida El Dorado, en respuesta a las cifras del Gaula sobre antecedentes judiciales y las declaraciones del secretario de Seguridad, exigiendo rectificación y expresando preocupación por la estigmatización.

En la tarde del miércoles 8 de abril, la Avenida El Dorado fue escenario de una significativa protesta liderada por conductores de taxis. La movilización, que generó congestión vehicular, se concentró específicamente en la intersección de la Av. El Dorado con la carrera 103, afectando el sentido occidente-oriente.

Este acto de protesta fue una clara manifestación de descontento por parte del gremio de taxistas, quienes expresaron su preocupación y anunciaron la posibilidad de intensificar sus acciones. Las consecuencias de esta protesta, según las declaraciones de los propios taxistas, podrían llevar a un bloqueo total de la ciudad en las próximas horas. Uno de los voceros del gremio, a través de un video difundido en redes sociales, manifestó la solidaridad con los compañeros que se encontraban en la calle, especialmente aquellos que operan en el aeropuerto, y advirtió sobre la posible organización de acciones más amplias que podrían paralizar la capital. La situación generó incertidumbre entre los ciudadanos y obligó a las autoridades a tomar medidas para gestionar el flujo vehicular y garantizar la seguridad.\La principal razón detrás de la protesta, según los taxistas, fue la exigencia de una rectificación por parte de las autoridades respecto a las cifras reveladas por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula). Estas cifras, obtenidas tras una revisión a 500 conductores de taxi, indicaban que el 60% de ellos presentaban anotaciones judiciales. Los taxistas consideraron que estas estadísticas eran imprecisas y estigmatizantes, dañando la reputación de todo el gremio. El vocero de los taxistas enfatizó la importancia de corregir lo que consideraron una generalización injusta, argumentando que la mayoría de los conductores son trabajadores legales y honestos. La protesta también tenía como objetivo solicitar al alcalde una rectificación de sus declaraciones, en las que se aludió a que el 60% de los conductores eran delincuentes. La controversia surgió en el contexto de una rueda de prensa de la Secretaría de Seguridad, donde se anunciaron los resultados de una investigación sobre una red dedicada al “paseo millonario” y que presuntamente era responsable del secuestro de Diana Ospina. Durante esta rueda de prensa, el secretario de Seguridad, César Restrepo, sugirió la implementación de un registro público de conductores de taxi, con revisión de antecedentes penales como requisito para ejercer la actividad. Los taxistas rechazaron estas declaraciones, argumentando que estigmatizaban al gremio y causaban un perjuicio irreparable.\La postura de los taxistas refleja un profundo malestar ante lo que perciben como una estigmatización y una falta de reconocimiento a su labor. Consideran que las declaraciones del secretario de Seguridad y las cifras del Gaula han dañado su imagen y socavado la confianza de los ciudadanos en el servicio de taxi. La propuesta de un registro con revisión de antecedentes penales fue vista como una medida que podría afectar negativamente a muchos conductores, incluso a aquellos con antecedentes menores o que ya han cumplido sus condenas. El gremio argumenta que, si bien es importante garantizar la seguridad de los usuarios, la estigmatización generalizada no es la solución. Los taxistas exigen una comunicación más precisa y respetuosa por parte de las autoridades, así como una mayor colaboración para abordar los problemas de seguridad. La protesta en la Avenida El Dorado es un claro ejemplo de la creciente tensión entre el gremio y las autoridades, y refleja la necesidad de un diálogo abierto y constructivo para encontrar soluciones que beneficien a todos los involucrados. El futuro de la relación entre los taxistas y el gobierno local dependerá de la capacidad de ambas partes para llegar a acuerdos y abordar los problemas de manera efectiva, evitando la polarización y la confrontación





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