TdeA estrena segunda temporada de Territorio para visibilizar el impacto educativo regional

La Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia lanza el segundo ciclo de Territorio para mostrar cómo jóvenes de ocho departamentos usan la educación para transformar sus comunidades.

La Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia dio inicio oficial al segundo ciclo de su serie documental Territorio en la fecha del miércoles 11 de noviembre. Esta producción audiovisual de alta calidad busca destacar cómo jóvenes provenientes de zonas apartadas eligen estudiar y trabajar en sus propias regiones para impulsar su desarrollo local.

La estrategia institucional Territorio TdeA ha logrado llevar la educación superior a un total de 11.232 estudiantes. Estos alumnos están distribuidos en 82 municipios ubicados en ocho departamentos diferentes, entre los que se incluyen Chocó, Nariño, Putumayo, Córdoba, Caldas, Meta, Norte de Santander y las nueve subregiones antioqueñas.

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Lanzamiento oficial y calendario de episodios

El lanzamiento del primer capítulo de esta nueva temporada se realizó hoy 11 de noviembre a través del canal de YouTube de TDA Institución Universitaria. Una vocera de la entidad confirmó que los siguientes episodios se estrenarán los sábados y miércoles a partir del 14 de noviembre, invitando al público a mantenerse atento a las publicaciones.

El estreno oficial tuvo lugar en el Auditorio Gilberto Echeverri Mejía del campus Robledo. El acto inaugural contó con la presencia de Luis Alfredo Pérez, padre de los creadores de Mermelucho, quien expuso una premisa fundamental sobre la necesidad de retener talento en el campo.

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Pérez señaló claramente que si nadie se queda en el campo, nadie podrá llevar la comida a la ciudad. Su mensaje concluyó con la reflexión de que el dinero no se come, subrayando la importancia vital de la producción agrícola local.

Reconocimiento internacional y visión rectoral

Tras ser prenominada en 2025 a los Premios India Catalina en la categoría de Mejor Producción Universitaria, la primera temporada estableció un precedente de calidad. Este nuevo ciclo funciona como una bitácora de viaje por Antioquia, Nariño y Norte de Santander.

Leonardo García Botero, rector del TdeA, afirmó que existe una hebra sutil pero indestructible que recorre de cordillera a cordillera los seis relatos. Esta conexión evidencia la profunda vocación de la educación superior pública en las zonas rurales colombianas.

Relatos de resistencia y emprendimiento rural

Los nuevos capítulos retratan realidades diversas en las regiones colombianas. En Mermelucho, Santo Domingo, Antioquia, Luis Miguel y Rubén transformaron la panela local en un emprendimiento de mermeladas. Su caso demuestra que el campo subsiste si se rescata su valor productivo.

En Cumbal, Nariño, la historia de resistencia se centra en Clara, una madre cabeza de hogar y campesina indígena. Ella viaja constantemente para estudiar Derecho y consolidar la educación como su mejor herramienta de defensa personal y comunitaria.

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El capítulo sobre Sabiduría ancestral en Jardín, Antioquia, presenta a Armando, Richard y Duván. Estos integrantes del resguardo Karmata Rúa cursan Ingeniería Agronómica para integrar la herencia del pueblo Embera Chamí con la academia moderna.

Impacto concreto en comunidades específicas

El segmento dedicado al Café de especialidad en Caicedo, Antioquia, muestra cómo Víctor entrelaza los saberes empíricos heredados por sus antepasados con el conocimiento universitario. Su dedicación al cultivo de café ilustra la fusión entre tradición y ciencia.

En Concordia, Antioquia, Ana María dirige su paso por las aulas hacia la protección hídrica. Su esfuerzo académico se enfoca en la preservación de las quebradas y los bosques de su entorno natal como una prioridad ambiental.

Disciplina y dedicación definen la historia de Juan Pablo en Los Patios, Norte de Santander. A sus 47 años, este deportista y estudiante de Licenciatura en Educación Física combina su experiencia en las artes marciales con la constancia académica.

Juan Pablo destacó la oportunidad de cursar su formación superior tardíamente. Comentó que cuando era más joven, el compromiso familiar y laboral no le permitió ejecutar ese proyecto de vida, por lo que decidió no desaprovechar esta nueva chance.