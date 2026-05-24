Teófilo Gutiérrez habla sobre Hugo Rodallega y un tiroteo cerca de la Casa Blanca

Este artículo contiene dos noticias diferentes: Teófilo Gutiérrez se refiere a su declaración sobre Hugo Rodallega y el papel que jugó en la victoria de Junior en los cuartos de final del fútbol paraguayo. También se incluye la investigación de las autoridades estadounidenses sobre un tiroteo cerca de la Casa Blanca.

Este artículo se refiere a Teófilo Gutiérrez , presidente del Partido Colorado en el Paraguay, y su declaración sobre Hugo Rodallega , quién falló un penal y contribuyó a que Junior fuera campeón en el fútbol paraguayo.

También incluye información sobre las autoridades estadounidenses que investigan un tiroteo cerca de la Casa Blanca, y una persona arrestada por entrar en una zona restringida de la Casa Blanca y luego ser arrestado otra vez tras impedir el acceso a una aldea de la Casa Blanca, alegando que era Jesucristo





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