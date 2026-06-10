Teófilo Gutiérrez iguala a Sebastián Viera y se convierte en el jugador más laureado en la historia de Junior

El veterano delantero del Junior, con 41 años, suma su séptimo título con la camiseta rojiblanca, empatando a Sebastián Viera como el jugador con más trofeos en la entidad. Su aporte en la final contra Atlético Nacional y su rol de liderazgo consolidan su leyenda dentro del club.

Teófilo Gutiérrez ha vuelto a escribir una página gloriosa en la historia del Junior de Barranquilla, alcanzando la cifra de siete títulos oficiales con la camiseta rojiblanca y equiparándose con el legendario portero Sebastián Viera como el jugador más laureado del club.

El delantero, ya con 41 años, ha demostrado que la experiencia y la inteligencia táctica pueden compensar la merma física que acompaña al paso del tiempo. Su aporte en la última final contra Atlético Nacional fue decisivo: ingresó en la segunda mitad del partido de vuelta, retuvo un balón crucial y provocó faltas que permitieron a su equipo administrar el tiempo y asegurar una ventaja global de 3‑1.

Esa intervención, aunque breve, consolidó la victoria y le devolvió a Junior su cuarto campeonato de liga, sumándose a los triunfos de 2018‑II, 2019‑I, 2025‑II y 2026‑I. Con este logro, Gutiérrez empató a Viera, quien había cerrado su carrera tiburona con siete títulos (tres de liga, dos de Copa y dos de Superliga). Ambos comparten ahora el récord de mayor palmarés individual en la historia del club, una hazaña que pocos podrán superar. El impacto de Gutiérrez trasciende los números.

A lo largo de su trayectoria en Junior, el ídolo de La Chinita se ha convertido en faro de liderazgo para las nuevas generaciones. Ya no es el protagonista explosivo de sus mejores años, pero su visión de juego, su capacidad de motivar y su presencia dentro del vestuario son esenciales para mantener la mentalidad ganadora del conjunto.

Junto al capitán Bacca, ha formado una dupla de referencia en los momentos clave, y sus cuatro títulos de liga lo colocan como el jugador con más laureles en esa competición dentro del club, superando a figuras como el propio Viera y el guardameta José Luis Chunga, quien también ostenta siete trofeos pero con menor protagonismo. Además, Gutiérrez ha ampliado su vitrina al conquistar un título con Deportivo Cali en 2021‑II, demostrando que su capacidad para ganar no conoce límites geográficos dentro del fútbol colombiano.

Durante la celebración en el Estadio Atanasio Girardot, el futbolista expresó su satisfacción al levantar el nuevo trofeo, subrayando que la victoria es ahora parte de su rutina.

"Ya es normal ser campeón", comentó, mientras felicita a la afición de Nacional por los fuegos artificiales y asegura que los seguidores de Junior fueron los protagonistas del espectáculo. A pesar de los rumores sobre la posible salida de jugadores como Bacca y la incertidumbre generada por declaraciones de la dirigencia, Gutiérrez ha asegurado que su objetivo es seguir aportando al equipo y consolidar su legado en el club que lo vio crecer.

Su historia, que comenzó en la cantera y culminó con múltiples coronas, seguirá siendo un referente para los futuros tiburones que sueñen con levantar la gloria.





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