Teófilo Gutiérrez se despide de Junior con gol y proyecto para las inferiores

Teófilo Gutiérrez celebró su último partido con Junior marcando un gol frente al Cúcuta Deportivo y anunció su intención de ayudar en la formación de nuevos talentos en Barranquilla.

El delantero Teófilo Gutiérrez cerró una etapa inolvidable en su carrera futbolística al marcar un gol en su último partido como profesional ante la hinchada de Junior en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Este acontecimiento se produjo el lunes durante la fecha 18 de la Liga Betplay 2026, consolidando su legado en el club donde debutó en 2007.

Despedida triunfal y récord histórico en Barranquilla

Gutiérrez ingresó en la segunda parte del encuentro y anotó el segundo tanto que aseguró la victoria por 2-0 sobre el Cúcuta Deportivo. Con este gol, alcanzó la cifra histórica de 107 anotaciones oficiales con el escudo verde, ubicándose como el tercer máximo artillero en la historia del equipo, solo superado por Iván René Valenciano con 166 goles y Carlos Bacca con 135 goles.

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La euforia en las gradas fue inmediata ante la presencia del delantero de 41 años, quien recibió un silbato del árbitro Wílmar Roldán como obsequio simbólico al finalizar la competencia. El ambiente reflejó el profundo cariño que la afición barranquillera le ha mostrado durante una trayectoria que abarca casi dos décadas de actividad profesional iniciada en 2006.

Liderazgo y consejo a Luis Díaz en el Bayern Múnich

En medio de las celebraciones, Gutiérrez compartió anécdotas con jugadores, aficionados y periodistas, destacando su papel como líder y mentor dentro del vestuario. Relató específicamente su relación con Luis Díaz, quien hoy figura como una de las estrellas más importantes del fútbol colombiano actuando para el Bayern Múnich.

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El exatacante recordó que siempre procuraba aconsejar y exigir a su compañero para sacar el máximo provecho de su talento. Expresó que, ante la duda de la directiva sobre cómo gestionar al atacante guajiro, él respondió señalando que se trataba de una joya excepcional. Actualmente, el mercado valúa a Díaz en 80 millones de euros, consolidando el pronóstico que Gutiérrez hizo en su momento.

Visión de futuro y compromiso con las inferiores del Junior

Lejos de alejarse del ámbito deportivo, Teófilo Gutiérrez dejó claro que quiere seguir aportando a la institución desde un rol diferente. Su propósito principal es colaborar con la búsqueda y formación de nuevos talentos para las divisiones menores, buscando futbolistas que combinen la picardía con la valentía, el coraje y el amor propio.

El delantero expresó su deseo de ser recordado como el líder exigente que buscaba fortalecer al grupo y transmitir la mentalidad necesaria para competir y ganar. A pesar de que esta actitud pueda haber molestado a algunos, afirmó que fue fundamental para la consecución de los títulos y el crecimiento del equipo en su conjunto.

Compromiso perpetuo con la hinchada verde

Para los aficionados del Junior, la despedida no implica un adiós definitivo, sino un cambio de perspectiva en su apoyo. Gutiérrez prometió seguir siendo un gran hincha que acompañará a los equipos en todos los partidos desde la distancia, evitando la asistencia física al estadio por preferir ver los encuentros desde su hogar.

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El delantero detalló que organizará reuniones con amigos frente a una pantalla grande para disfrutar de las jugadas y brindar apoyo desde su casa, manteniendo así su vínculo emocional con la institución. Este cierre de ciclo marca el fin de una carrera coronada por siete títulos, incluyendo los campeonatos de Liga en el Apertura y Clausura de 2025, dejando un legado imborrable en el fútbol colombiano.