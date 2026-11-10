Teófilo Gutiérrez se retira: Los 7 momentos más icónicos de su carrera

Teófilo Gutiérrez cuelga las botas a los 41 años. Revive los instantes más memorables de su carrera, desde el golpe a Orión hasta el polémico incidente del vestuario con Racing.

Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio ha puesto fin a su trayectoria en el fútbol profesional al cumplir 41 años de edad. Originario del barrio La Chinita en Barranquilla, este atlanticense es considerado una de las figuras más emblemáticas del deporte nacional, reconocido por su capacidad técnica, su instinto goleador y una picardía inigualable que definió su estilo de juego.

El incidente del arma en el vestuario

El 14 de abril de 2012, durante el Clásico de Avellaneda contra Independiente en el Estadio Libertadores de América, se produjo un episodio crítico que quedó grabado en la memoria colectiva del fútbol argentino. Tras la derrota de 4-1, Teófilo Gutiérrez fue confrontado en el vestuario por el portero Sebastián Saja, originando una agresión verbal que escaló rápidamente bajo la supervisión del entonces director técnico Alfio Basile.

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Giovanni Moreno protegió a su compañero, pero el colombiana sacó un arma de fuego que aseguró era de fogueo, generando pánico general entre los jugadores. Basile declaró que sintió terror mientras solo él, Moreno y Gutiérrez permanecían en la zona, un relato que Moreno confirmaría posteriormente en el programa F10 de ESPN con detalles adicionales sobre la tensión del momento.

Golpes simbólicos a la rivalidad de Buenos Aires

El 5 de octubre de 2014, en el Superclásico disputado en el Estadio Monumental de Núñez, Teófilo Gutiérrez realizó una acción que se convirtió en leyenda. Tras el empate 1-1 con Boca Juniors, el delantero le dio un toque en el pecho al arquero Agustín Orión en clara muestra de desafiante, un gesto que los hinchas de River Plate aún recuerdan con devoción por su audacia.

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La rivalidad alcanzó otro punto álgido el 20 de noviembre de 2016, cuando Teófilo vistió la camiseta de Rosario Central frente a Boca Juniors en La Bombonera. Al minuto 17 marcó el empate 1-1 y celebró con el gesto de la banda cruzada, símbolo de River Plate, lo que provocó silbidos abrumadores del estadio y la expulsión de él y de Ricardo Centurión, viralizando el relato del relator Daniel Mollo.

La hazaña histórica en la Copa Libertadores

El 27 de mayo de 2015, en los cuartos de final de la Copa Libertadores, Teófilo Gutiérrez anotó el tercer gol para River Plate ante Cruzeiro en Minas Gerais. Con el partido de ida perdido 1-0, su tanto al minuto 51 selló la victoria 3-1 en el global, un momento que el propio jugador considera el mejor de su carrera por el sacrificio y la calma demostrada.

Esta victoria catapultó a su equipo a las semifinales, donde eliminaron a Guaraní antes de consagrarse campeones tras vencer a Tigres de México. Gutiérrez ha destacado en numerosas ocasiones la importancia de aquel encuentro para su desarrollo profesional y su legado en el club de la Ribera.

Frases polémicas y la rifa fallida

El 10 de abril de 2016, durante el encuentro entre Rosario Central y Vélez Sarsfield en el Gigante de Arroyito, Gutiérrez marcó la victoria 3-2 de su equipo. Años después, el defensor Fausto Grillo reveló que el colombiano le dijo entre risas: Sentí papi, perfume europeo, papi. Cuando vayas a Europa lo vas a conocer, una frase que circuló ampliamente en redes sociales.

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En un giro inesperado, a principios de 2023, ya retirado pero activo en Colombia, Gutiérrez organizó una rifa donde el premio consistía en una camiseta firmada por Lionel Messi. Cada boleto costó 20.000 pesos colombianos, pero nadie resultó ganador, un evento que generó controversia y humor en las plataformas digitales por la ausencia del premio final.

Legado internacional y despedida

La carrera de Teófilo Gutiérrez incluyó representaciones clave en torneos internacionales, incluyendo la vuelta a la Copa del Mundo después de 16 años para Colombia en el Estadio Mineirao. Su capacidad para destacar en escenarios de alta presión, desde el fútbol colombiano hasta las ligas de Argentina y Brasil, consolidó su estatus de leyenda viva.

Con su retiro a los 41 años, queda un historial marcado por la picardía táctica y momentos de alta intensidad emocional. Su influencia en el fútbol atlanticense y su impacto en la cultura popular del deporte en América Latina aseguran que su aura permanecerá intacta más allá de las estadísticas y los títulos conquistados.