Tecnoglass iluminó Barranquilla con un árbol de 478.000 luces y efectos visuales únicos, marcando el inicio oficial de la temporada navideña en Colombia.

La ciudad de Barranquilla recibió el inicio oficial de la temporada navideña con una espectacular ceremonia que contó con el encendido del árbol más grande y tecnológico del mundo, organizado por la empresa Tecnoglass. Este emblemático evento transformó la tradicional Ventana al Mundo en el epicentro de la celebración, atrayendo a cientos de familias y niños que buscaron disfrutar de la magia de las fiestas en un ambiente lleno de alegría y luces.

Espectáculo visual inspirado en Barbie y Ken

El escenario principal se convirtió en un punto de encuentro obligado para grandes y pequeños, quienes vivieron una tarde-noche inolvidable caracterizada por una atmósfera festiva cargada de música, juegos recreativos y deliciosas comidas. El show navideño se distinguió por una temática inspirada en los populares personajes de Toy Story, Barbie y Ken, creando una experiencia visual moderna que conectó con el público infantil y familiar presente en el lugar. La reina del Carnaval de los Niños 2027, Isabella Daes, y el Rey Momo Infantil, Pedro Fandiño, fueron figuras centrales en la celebración, integrando la tradición carnavalesca con la magia de la Navidad. Su participación en el acto oficial sirvió para brindar una experiencia especial a los más pequeños, quienes pudieron disfrutar de una noche única que fusiona dos de las tradiciones más importantes del Caribe colombiano.

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Innovación tecnológica detrás de la estructura

Christian Daes, director de operaciones de Tecnoglass, reveló los detalles técnicos de la estructura que ahora ilumina el cielo de Barranquilla desde este jueves. El árbol está equipado con un impresionante despliegue de 478.000 luces y cuenta con un sistema complejo de computadores y equipos diseñados para proyectar imágenes dinámicas y crear efectos visuales sofisticados que atraen la mirada de visitantes y turistas.

Según las declaraciones del ejecutivo, Barranquilla mantiene su tradición de encender la Navidad de Colombia con la instalación del árbol más grande y avanzado tecnológicamente del mundo. Este reconocimiento se basa en la capacidad de la estructura para ofrecer no solo iluminación estática, sino un espectáculo interactivo que refleja el compromiso de la empresa con la innovación y la excelencia en eventos masivos.

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Significado emocional para el año 2027

Para Christian Daes, el encendido del árbol trasciende lo puramente estético y tecnológico, representando un momento crucial para que las familias hagan una pausa en sus rutinas y dejen atrás las preocupaciones diarias. El ejecutivo destacó la emoción que le produce observar a tantas familias reunidas, especialmente a los niños, disfrutando de esta celebración que sirve para recibir con optimismo el año que está por comenzar.

El evento consolidó a la Ventana al Mundo como el corazón de la festividad en la capital del Atlántico, ofreciendo un espacio seguro y vibrante donde la alegría navideña se compartió sin límites. La presencia masiva de la ciudadanía confirma que Tecnoglass ha logrado posicionar este ritual anual como un símbolo indispensable de la identidad cultural y celebratoria de Barranquilla.