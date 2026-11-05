Tecnoglass registra ingresos históricos de US$310,6 millones en el tercer trimestre de 2026

Tecnoglass reporta ingresos récord de US$310,6 millones en Q3 2026, impulsados por un crecimiento orgánico del 19,2% y una demanda sólida en segmentos multifamiliares y residenciales.

Tecnoglass, productor líder global de ventanas de aluminio y vinilo de alta gama y vidrio arquitectónico, ha anunciado hoy sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre concluido el 30 de septiembre de 2026. La compañía registró ingresos históricos por $991.775 millones de pesos colombianos, equivalentes a US$310,6 millones, consolidando un crecimiento anual orgánico del 19,2% impulsado por la expansión geográfica y la captura de cuota de mercado.

Mecanismo del Crecimiento y Resultados Operativos

Los ingresos totales del tercer trimestre de 2026 aumentaron un 19,2% en comparación con los US$260,5 millones reportados en el mismo periodo del año anterior, estableciendo un nuevo estándar de rendimiento financiero para la organización. Este desempeño excepcional fue sostenido principalmente por el segmento multifamiliar y comercial, cuyas ventas crecieron un 30,9% anual hasta alcanzar un récord de US$192,4 millones.

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Este crecimiento en el sector corporativo y residencial multifamiliar fue posible gracias a la ejecución de un historial de pedidos en proceso (backlog) sin precedentes, que avanzó hacia etapas de mayor completitud durante el trimestre. Paralelamente, el segmento residencial unifamiliar registró ingresos de US$118,1 millones, lo que representa un incremento anual del 4,1%.

La utilidad bruta del tercer trimestre fue de US$106,0 millones, con un margen bruto del 34,1%, en contraste con los US$111,3 millones, o 42,7%, reportados hace un año. Las variaciones en la tasa de cambio de divisas contribuyeron con un beneficio adicional de US$2,4 millones a los ingresos totales del periodo, estabilizando parcialmente la fluctuación de los márgenes operativos.

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Posiciones de los Directivos y Factores de Presión

José Manuel Daes, director ejecutivo de Tecnoglass, declaró que la compañía se complace en haber alcanzado los ingresos más altos en su historia, con un crecimiento anual del 19% liderado por un aumento del 31% en el negocio multifamiliar y comercial. Daes destacó que el crecimiento del 17% en el segmento residencial unifamiliar refleja ganancias continuas de participación de mercado mientras la compañía se expande fuera de su mercado tradicional en Florida.

No obstante, el CEO señaló que los márgenes del tercer trimestre enfrentaron presiones debido a costos ajenos al control operativo de la empresa, específicamente los elevados precios del aluminio, los aranceles vigentes y la apreciación del peso colombiano hasta su nivel más fuerte desde 2018. Este trimestre combinó los mayores volúmenes de aluminio consumido con compras realizadas a los precios más altos registrados durante el primer semestre del año.

A pesar de estos desafíos, Daes aclaró que la compañía ha logrado asegurar el suministro de aluminio a precios más favorables desde entonces. Si se excluye la revaluación de inventarios de US$8,4 millones, cuyo impacto es netamente contable debido a la moneda funcional y la rápida apreciación del peso, el EBITDA ajustado del trimestre superó las expectativas internas gracias al excelente desempeño de los ingresos.

El directivo informó que los beneficios de los aumentos de precios implementados en mayo de 2026 ya comienzan a reflejarse en la facturación del segmento residencial unifamiliar. Asimismo, las iniciativas de automatización están mostrando resultados tangibles, posicionando a la organización para mejorar su rentabilidad y eficiencia operativa en los próximos trimestres.

Impacto en el Mercado y Visibilidad Futura

El historial de pedidos en proceso de Tecnoglass alcanzó un nuevo récord de $4,78 billones de pesos colombianos, equivalentes a US$1.430 millones, manteniendo una trayectoria de crecimiento secuencial ininterrumpida desde 2021. Esta cifra refleja la ejecución exitosa de una cartera de proyectos multifamiliares y comerciales en expansión y proporciona visibilidad sólida para los próximos dos años.

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La compañía continúa firmando proyectos de gran envergadura en los mercados de hoteles y condominios de lujo. Incluso después del cierre del trimestre, Tecnoglass firmó el proyecto más grande de su historia, lo que consolida su posición estratégica en el sector de alta gama y asegura un flujo de trabajo robusto para el futuro inmediato.

Los ajustes de precios de mayo comenzarán a impactar los ingresos del segmento multifamiliar y comercial a medida que los proyectos contratados después de ese aumento avancen en el backlog. Se espera que los proyectos de ciclo más corto contribuyan a partir de finales de este año, mientras que los proyectos más grandes se materializarán durante 2027.

En el segmento residencial unifamiliar, la expansión de la red de distribuidores, el lanzamiento de nuevas líneas de vinilo y la diversificación geográfica siguen impulsando las ganancias de participación de mercado. La apertura de un nuevo showroom en Los Angeles está llevando la línea Legacy a la Costa Oeste de Estados Unidos, ampliando aún más el alcance de la marca.

Con un portafolio de productos diferenciado, un alcance geográfico creciente y una sólida cartera de proyectos, Tecnoglass se encuentra bien posicionada para seguir ganando participación de mercado y generar valor adicional para sus accionistas hacia 2027 y más allá.