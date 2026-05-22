Teherán bloquea una vital ruta marítima en el Golfo Pérsico

En medio del conflicto entre Irán y Emiratos Árabes Unidos, Teherán ha bloqueado una vital ruta marítima en el Golfo Pérsico, por la que transitaban cerca de una quinta parte de los hidrocarburos consumidos a nivel mundial. La interrupción de esa ruta afecta no solo al tránsito militar, sino también a las relaciones económicas entre los países involucrados.

Como respuesta al conflicto, Teherán bloqueó esta vía marítima, por donde antes de la guerra transitaba cerca de una quinta parte de los hidrocarburos consumidos a nivel mundial.

La interrupción de ese paso no solo tiene implicaciones militares, sino también económicas. Ormuz conecta el golfo Pérsico con el y es una ruta clave para exportadores de petróleo y gas de la región. Por ese corredor circulan cargamentos energéticos que abastecen mercados demantiene bloqueados los puertos de Irán, lo que ha añadido presión sobre el comercio marítimo y sobre las negociaciones. En ese contexto, Gargash sostuvo que cualquier salida diplomática debe incluir la normalización del tránsito por Ormuz





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