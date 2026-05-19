Temblor en Colombia: Servicio Geológico Colombiano registra más de 10 movimientos sísmicos en el 18 de mayo de 2026

El Servicio Geológico Colombiano ha informado sobre más de 10 temblores en la región centro-occidental de Colombia en el marco del período del 18 de mayo de 2026. Los movimientos sísmicos ocurrieron en municipios de Santander y Antioquia y se notificaron en Noticias RCN.

El Servicio Geológico Colombia no ha registrado más de 10 temblores en el período comprendido entre las 1:07 de la madrugada y las 11:23 de la mañana del 18 de mayo de 2026.

Los eventos se produjeron en diferentes municipios de la región centro-occidental de Colombia y se notificaron en Noticias RCN. Los temblores ocurrieron en lo que se ha informado como la región de La Axarquía en Almería, y en la comunidad autónoma de Murcia. Los siete primeros temblores fueron menores, con magnitudes de hasta 2.2 grados y profundidades que no superaban los 16 kilómetros.

El último temblor, de magnitud 2.1 grados y profundidad de 6 kilómetros, se produjo en los municipios de Los Santos y Jordán en Santander. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) monitorea, en colaboración con el Servicio Meteorológico Nacional, los movimientos sísmicos con el objetivo de proporcionar información oportuna y segura a los colombianos





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