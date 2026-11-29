El Servicio Geológico Colombiano confirma múltiples sismos en Chaparral, Tolima. Dos de magnitud 3.7 y 3.8 sacudieron la zona el 29 de noviembre sin reportar daños graves.

El Servicio Geológico Colombiano registró una secuencia sísmica significativa en el departamento del Tolima durante la mañana del domingo 29 de noviembre. La actividad más reciente comenzó a las 7:21 a. m. con un temblor de magnitud 3,7 localizado cerca de Chaparral.

Este movimiento tuvo su epicentro en inmediaciones de Chaparral, a aproximadamente 17 kilómetros de Roncesvalles, y se caracterizó por ser superficial con una profundidad menor a 30 kilómetros. Hasta el momento, los boletines oficiales no han reportado daños materiales ni afectaciones a personas en la zona epicentral.

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Actividad sísmica múltiple en 37 minutos

El sismo de las 7:21 a. m. no fue el único evento en esa ventana de tiempo. La actividad continuó aumentando con un movimiento de magnitud 2,0 registrado a las 7:51 a. m. Posteriormente, a las 7:58 a. m., se produjo un nuevo sismo de magnitud 3,8 en la misma área.

Estos tres eventos ocurrieron dentro de un intervalo de solo 37 minutos, concentrando una notable actividad telúrica en la región sur del Tolima. La proximidad temporal de estos sismos ha llamado la atención de las autoridades y la comunidad científica que monitorea la zona.

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Ciudades afectadas y percepciones de la población

Las autoridades del Servicio Geológico Colombiano reportaron que el movimiento fue percibido en varias ciudades del país, no solo en el epicentro. Lugares como Ibagué, Honda, Armenia y Tuluá registraron sensaciones del temblor en las primeras horas del día.

La intensidad percibida en estas localidades lejanas al epicentro se debe a la naturaleza superficial del sismo. Un temblor de menor magnitud pero cercano a la superficie puede sentirse con mayor claridad que uno más profundo y de igual intensidad.

Contexto histórico y enjambre sísmico en el Tolima

La región de Chaparral ha experimentado una serie de eventos sísmicos recientes que han mantenido en alerta a las autoridades locales. El servicio técnico informó que Chaparral lleva un enjambre sísmico, definido como una secuencia de muchos temblores en una misma zona, activo desde el 20 de septiembre.

Antecedentes notables incluyen un sismo de magnitud 5,6 el 3 de noviembre que afectó viviendas y comercios, y otro de magnitud 4,2 el 13 de noviembre que provocó la evacuación del edificio de la Gobernación del Tolima y otras entidades en Ibagué.

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El día anterior, el sábado 28 de noviembre, el Servicio Geológico Colombiano también había reportado nueve temblores entre la medianoche y las 10:20 a. m. en distintas regiones del país, con magnitudes entre 2,0 y 3,3, uno de ellos también en Chaparral.

Recomendaciones y seguimiento oficial del riesgo

El Servicio Geológico Colombiano mantiene un seguimiento continuo de la actividad en el sur del Tolima. Los boletines preliminares pueden actualizarse con el tiempo a medida que finalizan los análisis técnicos detallados. Se invita a la ciudadanía a reportar si percibieron el temblor a través de la plataforma Sismo Sentido.

Esta herramienta en sismosentido.sgc.gov.co ayuda a determinar la intensidad real en diferentes zonas. Ante un nuevo movimiento, las autoridades recomiendan mantener la calma, alejarse de ventanas y no usar ascensores hasta verificar la seguridad estructural del edificio.