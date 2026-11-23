El Black Friday 2026 en Colombia se define por la intensa competencia entre plataformas internacionales y cadenas locales. Descubre quiénes dominarán el mercado.

El comercio electrónico en Colombia se prepara para vivir una de las jornadas de mayor intensidad comercial del año con la llegada del Black Friday y el Cyber Monday. Este viernes 27 de noviembre, plataformas digitales, almacenes de cadena y establecimientos especializados buscarán captar a los consumidores mediante descuentos en tecnología, electrodomésticos, moda y artículos para el hogar.

Intensificación de la competencia digital

La disputa por el mercado colombiano presenta un componente estratégico adicional este año, dado el creciente peso de plataformas internacionales como Temu, Shein y AliExpress. Estas marcas digitales disputan la atención del consumidor nacional con cadenas de retail tradicionales, destacando el impacto de Éxito, Falabella y Alkosto en la oferta de bienes y servicios.

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La magnitud de esta competencia se refleja en datos concretos de tráfico web. Estimaciones de Semrush, recopiladas por Zero Azul, revelan que Temu recibió 27,57 millones de visitas desde Colombia en septiembre de 2026. Este número supera notablemente a sus competidores, quienes registraron 13,34 millones de accesos para AliExpress y 9,13 millones para Shein en el mismo periodo.

Entre los grandes comerciantes nacionales, Falabella alcanzó 6,39 millones de visitas, mientras que Alkosto sumó 5,62 millones y Éxito registró 5,53 millones. De acuerdo con estos datos, la plataforma internacional Temu atrajo casi cinco veces más tráfico que cada una de estas compañías comerciales durante aquel mes, marcando una clara tendencia de migración digital.

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Preferencia por métodos de pago locales

La influencia de estas plataformas también se evidencia en los flujos de caja y transacciones financieras del país. Datos de ACH Colombia indican que Shein superó los 52 millones de operaciones procesadas mediante PSE en 2026, mientras que Temu se acercó a los 26 millones de transacciones utilizando el mismo canal de pago.

Esta temporada representa una oportunidad crucial para dinamizar las ventas, aunque exige ajustes estratégicos en la operatividad para gestionar un volumen elevado de pedidos. Uno de los retos principales para las compañías implica determinar qué productos recibirán descuentos y cuánto inventario estará disponible sin comprometer la rentabilidad.

Estrategias comerciales y desafíos operativos

Miroslava Castellanos, directora de marketing para Latinoamérica de Keyrus, destacó que los incentivos deben cumplir un propósito comercial definido. Cada promoción debe estar diseñada para atraer un nuevo comprador, recuperar a un cliente o incrementar la frecuencia de compra, evitando descuentos generalizados que erosionen los márgenes de las compañías.

La preparación operativa requiere revisar la capacidad de las plataformas digitales y aplicaciones para soportar picos de visitas. Las empresas deben garantizar que los procesos de pago funcionen correctamente y disponer de canales de atención efectivos para resolver dudas sobre entregas y devoluciones en tiempo real.

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La logística constituye otro pilar fundamental en la experiencia del comprador. La disponibilidad de inventarios, el alistamiento de mercancías, los tiempos de despacho y la capacidad de las transportadoras son factores decisivos que determinan la satisfacción del cliente durante estas jornadas de alta demanda comercial.

Expansión sostenida del mercado digital

El tamaño de la oportunidad se clarifica al analizar el comportamiento del comercio electrónico en el país. Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), las ventas en línea alcanzaron $145,4 billones en Colombia durante 2025, con un crecimiento anual del 11,1%.

Esta expansión se mantuvo en el segundo trimestre de 2026, donde las ventas digitales aumentaron un 20,5%, totalizando $41,81 billones. El número de compras creció un 31,1%, alcanzando 223,87 millones de operaciones, aunque el valor promedio de cada pedido cayó un 8,1%, situándose en $186.755.

En eventos anteriores, el comportamiento de los pagos ha sido indicador de la confianza del consumidor. Durante el Black Friday de 2025, PSE procesó más de 3,6 millones de transacciones, reflejando un incremento del 5% frente a ediciones anteriores según ACH Colombia. Paralelamente, Credibanco y la CCCE registraron más de 15,8 millones de transacciones electrónicas en aquellas jornadas de descuentos, consolidando el e-commerce como un sector en constante crecimiento.