La Alcaldía de Cartagena contrató a TEND Construcciones por 462 millones de pesos para reparar infraestructuras deterioradas en los mercados de Bazurto y Santa Rita tras riguroso proceso Selectivo.

La Alcaldía de Cartagena, actuando a través de la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico ( DAAL), ha adjudicado definitivamente el contrato para las obras de mantenimiento y adecuación en las instalaciones de los mercados de Bazurto y Santa Rita. Este procedimiento formal se cierra tras una selección abreviada de menor cuantía iniciada el 2 de octubre, con el objetivo explícito de detener el deterioro crítico de la infraestructura física en estas dos plazas comerciales emblemáticas del Distrito.

Motivos técnicos del deterioro en Bazurto y Santa Rita

La entidad distrital identificó la necesidad urgente de intervenir estas edificaciones debido a un desgaste progresivo causado por el uso permanente de los locales, la exposición constante a la humedad ambiental y las condiciones climáticas adversas de la región. El anexo técnico del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) detalla que el envejecimiento de los materiales ha generado insuficiencias en componentes estructurales vitales como cubiertas, pisos, muros y estructuras de concreto.

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Asimismo, las inspecciones diagnósticas revelaron fallas significativas en redes hidrosanitarias y eléctricas, sistemas de abastecimiento de agua, casetas técnicas, baterías sanitarias y elementos de carpintería. Estas deficiencias requieren intervenciones especializadas de reparación, reposición y adecuación para restablecer las condiciones de seguridad y prevenir fallas estructurales de mayor impacto en la operatividad diaria del comercio local.

Selección de TEND Construcciones sobre otros oferentes

El proceso de contratación inició con siete manifestaciones de interés recibidas entre el 5 y el 7 de octubre, de las cuales solo cuatro oferentes lograron avanzar a la fase de evaluación final. Los proponentes finales fueron Construcciones Civiles de la Costa SAS, APA 2025, TEND Construcciones y Servicios S.A.S, y Celvimetales SAS, quienes fueron analizados bajo criterios estrictos de capacidad jurídica, financiera y de experiencia.

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La evaluación realizada por el comité evaluador culminó con la exclusión de la mayoría de los participantes debido a inconsistencias en su perfil profesional. Construcciones Civiles de la Costa SAS fue rechazada por carecer de experiencia demostrada, mientras que APA 2025 y Celvimetales SAS fueron excluidos por no cumplir con los requisitos financieros mínimos. Únicamente TEND Construcciones y Servicios S.A.S cumplió exitosamente las tres capacidades evaluadas, obteniendo la calificación máxima de 100 puntos en los criterios de evaluación.

Contratación formal y valor del proyecto ejecutado

Tras acatar la recomendación del comité evaluador, el Distrito notificó la adjudicación mediante la Resolución 9402 publicada el 9 de noviembre. El contrato fue formalizado con TEND Construcciones y Servicios S.A.S por un valor total de 462 millones de pesos. La representación legal de esta empresa contratista corresponde a la señora Amalia Garrido Ramírez, quien liderará la ejecución de las obras en ambas plazas.

La entidad distrital estableció que las obras se desarrollarán en una única fase de ejecución que comprende simultáneamente todas las etapas constructivas necesarias para la adecuación y mantenimiento de la infraestructura. Esta metodología incluye la totalidad de actividades técnicas, operativas y administrativas requeridas, desde la ejecución de obras preliminares hasta la entrega final de los espacios completamente funcionales, seguros y accesibles para los comerciantes.

Alcance de las intervenciones en Santa Rita y Bazurto

Las labores técnicas programadas difieren según las necesidades específicas de cada mercado. En el Mercado de Santa Rita, los trabajos se centrarán en actividades del tanque de agua potable, la instalación de un sistema de bombero alterno provisional y el mantenimiento de la caseta de la subestación eléctrica, además de reparaciones en baños, acabados, divisiones, carpintería e instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.

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Por su parte, el Mercado de Bazurto recibirá intervenciones que incluyen actividades preliminares, demoliciones y desmontes controlados, así como mantenimiento preventivo y correctivo de puertas. La planificación contempla una intervención continua y secuencial de los frentes de obra, garantizando eficiencia constructiva y el cumplimiento estricto de los cronogramas establecidos por la DAAL para minimizar la afectación al comercio existente.