Más de 1.000 comerciantes exigen al gobierno Colombiano reevaluar los impuestos saludables, argumentando que reducen ventas y afecten la rentabilidad de pequeños negocios.

La tensión fiscal entre el Estado y el comercio minorista en Colombia se intensificó con la presentación formal de una petición colectiva que busca frenar la expansión de los impuestos saludables. Más de 1.000 tenderos, quienes aseguran representar a cerca de 500.000 establecimientos distribuidos en todo el territorio nacional, radicaron una carta oficial ante la Casa de Nariño. Esta comunicación fue dirigida específicamente al presidente Abelardo De La Espriella, al vicepresidente José Manuel Restrepo y a los representantes del Congreso de la República.

Solicitud de eliminación ante ampliación fiscal

Los comerciantes expresaron su profunda preocupación por el impacto negativo que estos gravámenes están generando sobre las ventas, el poder adquisitivo de sus clientes y la rentabilidad de pequeños negocios que dependen del consumo diario de los hogares. El argumento central de la carta es que los productos sujetos a estos impuestos representan cerca de uno de cada tres pesos que ingresan a una tienda de barrio. La petición busca que se revisen y eliminen estos tributos antes de que el gobierno amplíe su aplicación a otros productos de consumo cotidiano.

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Efectos directos en la cadena de valor minorista

Germán Gutiérrez, tendero de Bogotá y representante de los comerciantes que participaron en esta iniciativa, declaró que muchas familias se están viendo afectadas por la situación actual. Explicó que el impuesto termina dañando a toda la cadena productiva, incluyendo al consumidor final, quien ahora debe buscar formas alternativas de consumo. Los firmantes sostienen que cuando las familias ajustan sus presupuestos y reducen o cambian sus compras, los pequeños comercios reciben menos ingresos, lo que compromete la sostenibilidad del sector.

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Contexto legal y evolución de las tarifas tributarias

Esta petición surge en medio de un debate legislativo crucial sobre el alcance de los tributos impuestos durante el gobierno de Gustavo Petro. Aunque existe un proyecto para eliminar los impuestos creados con la reforma tributaria de 2022, el Proyecto de Ley 477 de 2026 propone extenderlos a nuevas categorías de alimentos y bebidas, incluidos productos con edulcorantes. Las tarifas para alimentos ultraprocesados comenzaron en el 10%, subieron al 15% en 2024 y alcanzarán el 20% en 2025, mientras que las bebidas azucaradas ajustarán sus costos anuales desde 2026 según la Unidad de Valor Tributario.

Impacto social y plazos de respuesta gubernamental

Los comerciantes exigen que el Gobierno y el Congreso evalúen si los beneficios en salud pública compensan los costos económicos que asumen los hogares. Consideran que el país debe escuchar la realidad de las familias antes de tomar decisiones sobre la eliminación o ampliación de estos impuestos. Los tenderos esperan una respuesta oficial de las autoridades dentro del término legal de 15 días. La preocupación tiene una dimensión social vital, ya que las tiendas de barrio son fuente de ingresos para miles de familias y cumplen un papel central en el abastecimiento cotidiano de numerosos sectores del país.