Tenistas amenazan con boicot a Roland Garros por reparto de ingresos

Aryna Sabalenka y otros tenistas de élite plantean un boicot a Roland Garros si no se revisa la distribución de ingresos, argumentando que su participación es demasiado baja.

La creciente tensión entre los tenistas de élite y los organizadores de los torneos de Grand Slam ha alcanzado un punto crítico, amenazando con una posible protesta colectiva.

La disputa central radica en la distribución de los ingresos generados por estos prestigiosos eventos, con los jugadores argumentando que su participación actual es desproporcionadamente baja en relación con las ganancias totales. Aryna Sabalenka, la actual número uno del mundo, ha liderado el llamado a la acción, planteando abiertamente la posibilidad de un boicot a torneos como Roland Garros si no se abordan sus preocupaciones.

Esta postura ha sido respaldada por otras figuras destacadas del circuito, incluyendo a Coco Gauff, Elena Rybakina, Jasmine Paolini y, notablemente, Jannik Sinner, el número uno del ranking masculino, quienes han expresado su profunda decepción con las condiciones actuales. El anuncio de un aumento del 10% en la bolsa de premios de Roland Garros, elevándola a 61,7 millones de euros, no ha logrado apaciguar los ánimos, ya que los jugadores sostienen que este incremento no refleja el crecimiento exponencial de los ingresos del torneo.

De hecho, estiman que su participación en las ganancias ha disminuido del 15,5% en 2024 a un proyectado 14,9% para 2026, una tendencia que consideran inaceptable. La inconformidad se intensifica al comparar la situación del tenis con otros deportes profesionales, donde los atletas gozan de una mayor proporción de los ingresos generados.

Coco Gauff ha citado el reciente acuerdo colectivo en la WNBA como un ejemplo inspirador de lo que se puede lograr a través de la organización gremial y la negociación colectiva. Para la tenista estadounidense, la unidad entre los jugadores es fundamental para impulsar mejoras significativas en el tenis profesional, no solo en términos económicos, sino también en áreas cruciales como la salud, las pensiones y la representación.

Los tenistas argumentan que los circuitos de la WTA y la ATP han avanzado más que los Grand Slam en la provisión de beneficios sociales, como licencias de maternidad y planes de retiro, lo que subraya la necesidad de una mayor equidad en el sistema. Sin embargo, no todos los jugadores están de acuerdo con la estrategia del boicot.

Iga Swiatek, una de las campeonas más exitosas en Roland Garros, ha abogado por un enfoque más diplomático, priorizando el diálogo con los organizadores y calificando un posible paro como una medida extrema. A pesar de sus reservas, Swiatek reconoce la existencia de tensiones y la importancia de encontrar una solución justa para todas las partes involucradas.

El conflicto se desarrolla en un momento crítico, justo antes del inicio de Roland Garros el 24 de mayo, lo que aumenta la presión sobre los organizadores para que lleguen a un acuerdo con los jugadores. Mientras los ingresos del torneo superan los 400 millones de euros, los tenistas insisten en que su participación debería acercarse al 22%, un porcentaje que consideran más acorde con su contribución al éxito del evento.

La posibilidad de un boicot, aunque aún no se ha concretado, ya representa un punto de inflexión en la relación entre los atletas y los organizadores, y podría tener consecuencias significativas para el futuro del tenis profesional. La situación actual plantea interrogantes fundamentales sobre la sostenibilidad del modelo de negocio de los Grand Slam y la necesidad de una mayor transparencia y equidad en la distribución de los ingresos.

La resolución de este conflicto no solo afectará a los jugadores involucrados, sino que también tendrá implicaciones para la imagen y la credibilidad del deporte en su conjunto. La comunidad tenística observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, esperando que se alcance una solución que beneficie a todas las partes y garantice un futuro próspero para el tenis profesional.

La falta de acuerdo podría desencadenar una crisis sin precedentes, con consecuencias impredecibles para el calendario y la reputación de los torneos de Grand Slam





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