El embajador chino Zhu Jingyang reunió con congresistas del Pacto Histórico para calmar la crisis diplomática tras el viaje a Taiwán, manteniendo la postura de una sola China.

La crisis diplomática originada por el viaje de una delegación de nueve congresistas colombianos a Taipéi ha entrado en una fase de estabilización tras las reuniones sostenidas esta semana. El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, sostuvo un encuentro directo con parlamentarios del Pacto Histórico, un gesto que ha sido interpretado por varias fuentes como un mecanismo para reducir la tensión bilateral. Este paso sigue a las discusiones previas entre el canciller colombiano, Omar Bula, y la representación diplomática china, que buscaban aclarar la postura oficial del Estado frente al principio de una sola China.

Desdramatización diplomática y reuniones clave

El embajador Zhu Jingyang publicó en la red social X imágenes del encuentro, confirmando que la comunicación fluida entre las autoridades legislativas y la misión china ha servido para bajar la intensidad del conflicto iniciado tras la publicación de fotografías del grupo en territorio taiwanés. Anteriormente, el diplomático había utilizado términos fuertes para referirse a los legisladores, pero el tono del diálogo reciente sugiere un intento de normalizar las relaciones. Esta dinámica de desescalada busca proteger los lazos estratégicos entre Bogotá y Pekín, evitando que las acciones del poder legislativo se interpreten como un cambio en la política exterior del ejecutivo.

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Defensa del poder legislativo autónomo

El senador Agmeth Escaf, miembro de la delegación y perteneciente al Pacto Histórico, emitió una carta dirigida al embajador para defender la naturaleza no diplomática de su misión parlamentaria. Escaf rechazó las acusaciones de irresponsabilidad y exigió respeto, argumentando que el Congreso es un poder autónomo con facultades para explorar la cooperación comercial, académica y cultural sin que ello implique un reconocimiento de soberanía nacional. El legislador insistió en que la política exterior es competencia exclusiva del Gobierno nacional y no del Legislativo, por lo que sus viajes no comprometían la posición oficial del Estado colombiano.

Además, Escaf se distanció de las críticas hacia sus compañeros de viaje, señalando que es injusto generalizar las consecuencias de las declaraciones de un solo participante dentro del grupo. Reiteró que los canales formales de quejas diplomáticas son el medio adecuado para gestionar desacuerdos, evitando la politización interna del asunto. Esta postura busca establecer un límite claro entre la acción individual de los congresistas y la representación institucional del país en el escenario internacional.

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Reacciones políticas y contextos internacionales

La Embajada de China en Colombia reiteró su declaración condenatoria hacia la Oficina Comercial de Taipéi en Colombia, acusándola de intentar socavar la amistad entre ambos países. La misión diplomática china calificó a la entidad taiwanesa como una farsa política y denunció supuestos intentos de cooptar a políticos extranjeros. Simultáneamente, el presidente Gustavo Petro expresó su desacuerdo con el viaje durante una conferencia de prensa el 21 de noviembre, destacando la importancia de no dividir a las civilizaciones. Escaf respondió entonces que su misión era de carácter internacional y no representaba al Estado colombiano.

Expertos como la internacionalista Sandra Borda han cuestionado tanto la reacción del gobierno colombiano como el lenguaje de Pekín, proponiendo una revisión del modelo de relación con la isla. Por su parte, Milos Alcalay, exrepresentante de Venezuela ante la ONU, ha señalado que la disputa forma parte de un reacomodo geopolítico más amplio. La posición oficial de Colombia, establecida desde 1980, mantiene relaciones diplomáticas con Pekín y limita los vínculos con Taiwán a ámbitos comerciales y culturales.

Siguientes pasos y estabilidad bilateral

Las reuniones sostenidas esta semana entre el canciller Omar Bula, el embajador Zhu Jingyang y los legisladores del Pacto Histórico tienen como objetivo principal cerrar este episodio sin dañar la relación estratégica entre Colombia y China. La adhesión coherente del Estado colombiano al principio de una sola China ha sido reafirmada, lo que permite a ambas partes considerar el asunto como resuelto desde la perspectiva oficial. Se espera que la comunidad internacional y los actores privados se abstengan de contactos oficiales con Taipéi, conforme a las indicaciones de la embajada china.

La búsqueda de cierre del caso refleja el deseo de todas las partes implicadas de priorizar la estabilidad económica y política sobre las controversias simbólicas. Mientras tanto, el debate sobre la autonomía legislativa frente a la política exterior continúa siendo un tema de análisis en los círculos académicos y políticos del país.