Tensión en campaña por ausencia de candidatos en debate

La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda aclaró que no ve condiciones de respeto e igualdad para un cara a cara con la dupla de Abelardo de la Espriella. Aida Quilcué aseguró que en una eventual administración de Iván Cepeda los jóvenes, docentes y sectores académicos tendrán un papel relevante en la construcción de políticas públicas. A diez días de que los colombianos vayan a las urnas en segunda vuelta para elegir al próximo presidente, para poder conocer detalles de sus puntos de vista y propuestas sobre diversos temas.

La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda aclaró que no ve condiciones de respeto e igualdad para un cara a cara con la dupla de Abelardo de la Espriella.

Aida Quilcué aseguró que en una eventual administración de Iván Cepeda los jóvenes, docentes y sectores académicos tendrán un papel relevante en la construcción de políticas públicas. A diez días de que los colombianos vayan a las urnas en segunda vuelta para elegir al próximo presidente,para poder conocer detalles de sus puntos de vista y propuestas sobre diversos temas.

Sobre este panorama, generó tensión en las última horas José Manuel Restrepo, aspirante vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, quien cuestionó la ausencia de su contrapar Aida Quilcué a un debate organizado por Canal 1, Portafolio, Acento y Vélez por la mañana el 10 de junio.debido a que considera que no hay garantías de respeto e igualdad.

"Señor José Manuel Restrepo, si en los debates se va a expresar como lo hizo sobre mí en la entrevista con Eva Rey, ahí tiene su respuesta con mucho respeto.del coequipero de De la Espriella. "Sinceramente, estoy enfocada en debatir ideas directamente con el pueblo, compartiendo y convocando miles de colombianos y colombianas en todo el país, algo que dudo que usted logre por sí solo", indicó.

Hay que agregar que desde la campaña de Abelardo de la Espriella han convocado en más de siete ocasiones a los candidatos del Pacto Histórico a q ue se de la confrontación política y el debate pero se han puesto condiciones que no han facilitado dicha cita. La polémica surgió porque José Manuel Restrepo cuestionó la ausencia de Aida Quilcué en un debate organizado por varios medios y aseguró que los colombianos esperan una confrontación de ideas y propuestas antes de la segunda vuelta.

Respuesta: Restrepo afirmó que la "victimización" es una estrategia pobre frente a la necesidad de debatir públicamente y consideró que los candidatos deben exponer y contrastar sus propuestas ante los ciudadanos. Quilcué sostuvo que no existen garantías de respeto e igualdad para participar en el encuentro y cuestionó comentarios previos de Restrepo que, según ella, no favorecen una discusión respetuosa.

La líder indígena señaló que su contradictor busca demostrar una supuesta superioridad en lugar de debatir propuestas y aseguró que prefiere dialogar directamente con la ciudadanía antes que participar en lo que calificó como un "juego sucio y racista"





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