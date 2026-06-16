Tensión en la Sierra Nevada: queman bus de Rápido Ochoa en Marquetalia

Un bus de la empresa Rápido Ochoa fue incendiado por un grupo armado en el sector de Marquetalia, Sierra Nevada de Santa Marta, en medio de enfrentamientos entre el Ejército y las ACSN. No se reportan heridos, pero la tensión aumenta.

La tensión en la Sierra Nevada de Santa Marta se incrementó tras la quema de un bus de la empresa Rápido Ochoa en el sector de Marquetalia , cerca del corregimiento de Palomino.

El hecho violento ocurrió en la tarde de este lunes 15 de junio, en la vía que conecta a Riohacha con Santa Marta, específicamente en el punto conocido como Quebrada del Sol. El vehículo, que cubría la ruta hacia la capital del Magdalena, fue interceptado por un grupo armado que obligó a los pasajeros a descender antes de prenderle fuego.

Las llamas consumieron por completo la estructura del bus, generando una densa columna de humo negro que pudo ser vista desde varios kilómetros a la redonda. Testigos presenciales relataron que los atacantes, vestidos con prendas de camuflado y portando fusiles, actuaron con rapidez y luego huyeron hacia las montañas. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales ni heridos, pero el pánico se apoderó de los viajeros y residentes de la zona, que prefirieron resguardarse ante la incertidumbre.

Este nuevo episodio de violencia se produce en medio de los enfrentamientos armados que desde la madrugada del lunes sostienen tropas del Ejército Nacional con grupos armados organizados residuales, conocidos como ACSN, que operan en la región. Los combates han provocado el bloqueo de la Troncal del Caribe en varios tramos, afectando el tránsito vehicular y el comercio local.

La quema del bus es considerada por las autoridades como una represalia de los ilegales contra la empresa de transporte, que supuestamente habría colaborado con información sobre los movimientos de la guerrilla. Sin embargo, la compañía Rápido Ochoa no ha emitido un comunicado oficial al respecto. La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre la presencia de estos grupos en la Sierra Nevada, que buscan controlar las rutas de narcotráfico y la minería ilegal.

La comunidad teme que la escalada de violencia afecte aún más la ya precaria seguridad en la región, donde históricamente han ocurrido masacres y desplazamientos forzados. Ante la gravedad de los hechos, el gobernador del Magdalena convocó a un consejo de seguridad extraordinario para evaluar las medidas a tomar.

Entre las acciones urgentes se encuentra el refuerzo de los puestos de control militar y policial en los accesos a la Sierra Nevada, así como la implementación de corredores humanitarios para garantizar el paso de alimentos y medicinas. Organizaciones de derechos humanos han solicitado la intervención de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, dada la persistencia de violencia en territorios afectados por el conflicto.

Mientras tanto, los habitantes de Marquetalia y Palomino viven con zozobra, esperando que el cese al fuego unilateral declarado por algunos grupos sea respetado. La quema del bus de Rápido Ochoa se suma a una larga lista de ataques contra la infraestructura vial en el país, que buscan sembrar el caos y presionar al Gobierno en las negociaciones de paz.

La comunidad internacional sigue de cerca estos acontecimientos, que ponen en entredicho los avances en la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016





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