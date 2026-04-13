Tensión en Ormuz: Expira el plazo del bloqueo de Trump, Irán responde y la crisis energética se agrava

El vencimiento del ultimátum de Estados Unidos para bloquear el estrecho de Ormuz intensifica la crisis entre Irán y EE.UU., poniendo en riesgo el frágil alto el fuego y elevando la incertidumbre en los mercados energéticos.

El plazo establecido por el presidente Donald Trump para que Estados Unidos implementara un bloqueo del estrecho de Ormuz expiró, poniendo a prueba la estabilidad de un delicado cese al fuego con Irán y exacerbando una crisis energética global. No quedó claro de inmediato si Estados Unidos se había movilizado para ejecutar el bloqueo, tal como habían anunciado Trump y el ejército estadounidense. El vencimiento de este plazo representa la última maniobra del presidente estadounidense para presionar a Irán a que abra la crucial vía marítima para los envíos de energía, después de que ambas partes finalizaran las conversaciones directas en Islamabad sin lograr ningún acuerdo.

“Estados Unidos bloqueará los barcos que entren o salgan de los puertos iraníes el 13 de abril a las 10:00 AM ET”, escribió Trump en una publicación en redes sociales a primera hora del lunes. Además, Trump advirtió en otro mensaje separado, el domingo, que Estados Unidos estaba “listo para la acción” para “acabar con lo poco que queda de Irán” y prometió que cualquier barco iraní que disparara contra “embarcaciones pacíficas, ¡será hecho volar al infierno!”.

Por su parte, Irán ha declarado que atacaría todos los puertos situados en el Golfo Pérsico y sus alrededores si sus propios centros de transporte marítimo se vieran amenazados, lo que genera un nuevo enfrentamiento en esta vía marítima vital, por la que normalmente transita aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo. La perspectiva de una mayor escasez de suministro impulsó un alza en los precios del petróleo entre los inversores. Sin embargo, la volatilidad se mantuvo debido al incremento en los costes de transacción y la consecuente reducción de la actividad. El crudo Brent se cotizaba cerca de US$100 por barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense de mayo rondaban los US$101 por barril a las 10:06 de la mañana en Nueva York.

La seguridad de los puertos de la región es “para todos o para nadie”, declararon las fuerzas armadas iraníes en un comunicado el lunes, según informó la agencia estatal IRIB News. La amenaza estadounidense de bloquear el estrecho sería “un acto de piratería”, añadieron, reiterando sus planes de controlar permanentemente esta vía marítima crucial, incluso después de la guerra. El ejército iraní está supervisando y monitoreando “todos los movimientos del agresivo ejército estadounidense en la región. Las amenazas del presidente de Estados Unidos de bloquear a Irán por mar (...) son muy ridículas y risibles”, se afirmó en la televisión estatal.

Irán ha permitido el paso de buques de países considerados aliados, como China. Informes no confirmados sugieren que la república islámica podría cobrar un peaje por el tránsito en esta importante ruta. La agencia de noticias Fars de Irán reportó el domingo que dos petroleros con banderas de Pakistán que se dirigían hacia el estrecho habían dado la vuelta. Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní y líder de la delegación de su país en Pakistán, dijo a su regreso a Teherán que el país “no se inclinaría ante ninguna amenaza de Washington”.

Estados Unidos e Irán no lograron llegar a un acuerdo este fin de semana en Pakistán, poniendo en peligro el alto el fuego alcanzado la semana pasada, que había generado esperanzas de una pronta resolución del conflicto. Las negociaciones, lideradas por el vicepresidente estadounidense JD Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, fracasaron debido a diferencias significativas sobre el futuro del programa nuclear iraní. Ninguna de las partes se ha comprometido a celebrar una nueva ronda de negociaciones.

El domingo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó a las tropas de su país en el sur de Líbano, según un video publicado el domingo. Allí declaró que la amenaza de una invasión de Hezbolá al norte de Israel había sido eliminada, pero que “la guerra continúa, incluso en la zona de seguridad de Líbano”





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