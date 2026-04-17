Tensión entre Uribe y De la Espriella por cruce de declaraciones en campaña presidencial

El aspirante presidencial Abelardo de la Espriella responde a críticas del expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre supuestos maltratos hacia Paloma Valencia, buscando definir a Iván Cepeda como único adversario en la contienda.

La cercana relación entre el abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe Vélez atraviesa un momento de tensión en medio de la contienda electoral.

La controversia surgió después de que Uribe Vélez cuestionara públicamente al candidato de la Espriella por supuestos 'maltratos' dirigidos hacia Paloma Valencia, quien también compite por la Presidencia representando al Centro Democrático.

Uribe Vélez, a través de un video difundido en su cuenta de X (anteriormente Twitter), afirmó que mientras el doctor Abelardo se refiere bien a él, su campaña, o el propio candidato, 'maltratan a Paloma o a las personas que la acompañan'.

En este sentido, el expresidente instó a todos los seguidores de la candidatura de Paloma Valencia a mostrar respeto hacia la campaña de De la Espriella, pero también lanzó una advertencia: 'lo que hace la campaña del doctor Abelardo está atentando contra la posibilidad de que la democracia gane'.

Se presume que las declaraciones de Uribe Vélez se relacionan con las críticas que Abelardo de la Espriella ha dirigido hacia las alianzas políticas establecidas por Paloma Valencia con partidos tradicionales, de cara a la primera vuelta de los comicios presidenciales.

En una respuesta directa, el candidato por el movimiento Defensores de la Patria, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado su profunda admiración por Álvaro Uribe, definió al único 'enemigo' en esta contienda electoral como Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones programadas para el 31 de mayo.

De la Espriella utilizó la plataforma de X para expresar su sentir, señalando que 'los padres también se equivocan y pueden ser tremendamente injustos en ciertas ocasiones. El deber de todo buen hijo es honrarlos siempre, a pesar de las circunstancias'.

Complementó su mensaje aseverando que hacia 'los amigos que quiero, admiro y respeto, toda la consideración que a lo largo de mi vida he mostrado por ellos con acciones claras. El único enemigo es Cepeda, y lo vamos a derrotar con la ayuda de Dios y el fervor del pueblo colombiano'.

Esta declaración subraya un intento por delimitar el conflicto a una sola figura opositora, buscando mantener la unidad dentro de las fuerzas que buscan un cambio político en el país, a pesar de las diferencias surgidas.

La situación actual evidencia las complejas dinámicas de las campañas presidenciales, donde las alianzas, las críticas y las relaciones personales se entrelazan de manera significativa.

El distanciamiento percibido entre dos figuras que previamente compartían una visión política y una fuerte afinidad, como es el caso de Uribe Vélez y De la Espriella, genera interrogantes sobre el futuro de sus colaboraciones y el impacto que esto pueda tener en el electorado.

La campaña de De la Espriella ha buscado redirigir el foco de atención hacia su principal adversario político, Iván Cepeda, a quien considera el único obstáculo para alcanzar sus objetivos.

Sin embargo, las expresiones de Uribe Vélez plantean una lectura diferente de la contienda, sugiriendo que las estrategias de la campaña de De la Espriella podrían, inadvertidamente, perjudicar el panorama general de las opciones democráticas frente a alternativas más de izquierda.

La respuesta del candidato, invocando la lealtad familiar a pesar de los desacuerdos, busca apaciguar la tensión sin ceder en su estrategia electoral, marcando una línea clara sobre quién considera el verdadero adversario a vencer en la carrera por la Presidencia de Colombia.

La pugna dialéctica entre estos líderes políticos resalta la importancia de la retórica y la estrategia en la construcción de narrativas de campaña y la movilización de bases electorales en un escenario político cada vez más fragmentado y competitivo





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