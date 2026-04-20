Tensión política al límite: Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro protagonizan un duro enfrentamiento

El candidato Abelardo De La Espriella y el presidente Gustavo Petro mantienen un fuerte cruce de acusaciones sobre legalidad internacional y persecución política en medio de la crisis institucional del país.

El escenario político colombiano se ha visto sacudido recientemente por un intercambio de acusaciones de alto voltaje entre el actual presidente de la República, Gustavo Petro , y el candidato presidencial y líder del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo De La Espriella .

Este enfrentamiento, que se ha desarrollado principalmente a través de las redes sociales y declaraciones públicas, pone de relieve la profunda división que atraviesa la nación y la constante tensión entre el Ejecutivo y diversos sectores de la oposición. El conflicto escaló significativamente cuando De La Espriella respondió a las insinuaciones realizadas por el mandatario sobre la situación de varios actores políticos, lanzando cuestionamientos directos sobre la legitimidad y la reputación del jefe de Estado en el ámbito internacional, específicamente en relación con los Estados Unidos. En sus declaraciones, De La Espriella fue contundente al señalar que el presidente Petro enfrenta supuestas investigaciones y señalamientos por parte de las autoridades estadounidenses, mencionando temas sensibles como la revocatoria de visados y la inclusión en la lista OFAC. El candidato no se limitó a estas afirmaciones, sino que extendió sus críticas al entorno familiar del presidente, sugiriendo que la inestabilidad institucional que vive Colombia es una consecuencia directa de las decisiones gubernamentales. Según el aspirante, el país se encuentra en un punto crítico de su historia democrática, donde el deterioro institucional exige un debate público profundo y urgente. De La Espriella argumentó que, ante el aparente ocaso político de la actual administración, el riesgo de autoritarismo aumenta, comparando la situación actual con regímenes que utilizan tácticas de persecución contra sus opositores. En este contexto, el líder de Defensores de la Patria hizo un llamado a la ciudadanía para que canalice su descontento a través de las urnas, enfatizando que la única vía legítima para transformar la realidad nacional es mediante un ejercicio electoral transparente y decidido. Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha desestimado las acusaciones de De La Espriella, aclarando que su estatus migratorio y legal en los Estados Unidos permanece intacto. El mandatario subrayó que posee una visa diplomática que le permite ejercer sus funciones como jefe de Estado con total normalidad, tal como lo demostró con su asistencia a eventos internacionales. No obstante, este cruce de palabras es solo un síntoma de una fricción mucho mayor que involucra denuncias sobre presuntas interceptaciones ilegales y una supuesta persecución política. De La Espriella ha manifestado su intención de elevar estas quejas ante organismos internacionales, incluyendo la Unión Europea y diversas entidades en los Estados Unidos, buscando que se investiguen las posibles violaciones a la privacidad y al debido proceso. La confrontación, que también abarca disputas sobre la influencia política de figuras como Iván Cepeda, refleja una lucha de poderes que promete intensificarse a medida que se acercan los próximos periodos electorales. La firmeza con la que ambas partes mantienen sus posturas augura que la tensión no disminuirá a corto plazo, convirtiendo este episodio en un pilar fundamental de la narrativa política nacional actual





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