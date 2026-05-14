Tensión y pánico después de intento de atraco en Valledupar

Un integrante de la POLICE NACIONAL recibió varios disparos en Valledupar después de que insertó resistencia a un intento de atraco, resultando en la muerte de un presunto delincuente, la herida de una menor y las lesiones de un funcionario.

Tensión y pánico provocó un intento de atraco derivado en un intercambio de disparos que dejó un presunto delincuente muerto, una menor herida y un funcionario de la Sijín lesionado.

Los hechos ocurrieron en la tarde de este miércoles, en la calle 25 con carrera 6D, en el barrio Cinco de Noviembre, en Valledupar, cuando un integrante de la Policía Nacional salió de su vivienda y fue interceptado por tres delincuentes, quienes presuntamente tenían la intención de despojarlo de sus pertenencias. Sin embargo, la situación tomó un rumbo inesperado cuando el uniformado decidió oponerse al atraco.

Según versiones preliminares, uno de los señalados asaltantes accionó un arma traumática contra el funcionario, ocasionándole varias heridas. En medio del intercambio de disparos, uno de los presuntos responsables fue identificado como Jhon Carlos Colina Mejía, de 23 años, quien recibió un impacto de bala en la zona abdominal durante la confrontación. Los investigadores también pudieron establecer que una adolescente de 14 años hacía parte del grupo señalado de participar en el intento de hurto.

La menor resultó lesionada con un disparo en uno de sus glúteos y fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica y en calidad de aprehendida. Mientras tanto, el tercer implicado aprovechó la confusión generada tras el cruce de disparos para escapar del lugar a bordo de una motocicleta. Las autoridades desplegaron labores de búsqueda para intentar ubicarlo.

Por su parte, el funcionario de la institución armada también permanece bajo atención médica debido a las lesiones sufridas durante el ataque, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias del caso





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