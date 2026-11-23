Las declaraciones del representante Andrés Guerra sobre coaliciones y la probable candidatura de Aníbal Gaviria desatan un fuerte debate interno en el Centro Democrático sobre lealtad y estrategia electoral.

La tranquilidad interna del partido Centro Democrático se ha visto seriamente afectada tras la publicación de una entrevista realizada al representante a la Cámara, Andrés Guerra. Este episodio ha reacelerado las disputas históricas dentro de la colectividad por el control de la Gobernación y la Alcaldía de Medellín, dos cargos clave para la influencia política regional en los próximos años.

Declaraciones de Guerra sobre la Necesidad de Coaliciones

El conflicto estalló el viernes pasado cuando se viralizaron en redes sociales como X e Instagram cuarenta y tres segundos de un diálogo con el medio Antioquia Amanece. Durante la grabación, el legislador, quien es considerado una de las figuras más influyentes del expresidente Álvaro Uribe, declaró que mantendría silencio absoluto respecto a las aspiraciones internas. Afirma que el partido debe tomar las decisiones unificadas sobre las candidaturas a la Gobernación y a la Alcaldía, comprometiéndose a no apoyar a ningún precandidato específico hasta que se defina el camino único del movimiento político.

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No obstante, esta postura de neutralidad temporal no impidió que Guerra ofreciera una recomendación estratégica fundamental para el futuro electoral. Instó a los directivos del partido a considerar seriamente la formación de coaliciones formales con otros sectores políticos. Admitió con lo que él calificó como sensatez que el Centro Democrático no posee ninguna posibilidad real de victoria en las alcaldías o gobernaciones si compite de forma aislada, insistiendo en que se necesita una alianza fuerte con personas preparadas y con capacidad demostrada.

En este contexto estratégico, el representante exprimó abiertamente su visión favorable hacia la posible incorporación de Aníbal Gaviria al proceso electoral. Gaviria, exgobernador y exalcalde de Medellín, se perfila con un noventa y nueve por ciento de probabilidades de presentarse a las elecciones de 2027, aunque aún se debate si buscará la Alcaldía de Medellín o la Gobernación de Antioquia. Guerra expresó su deseo de entablar una conversación directa con el exmandatario para explorar esta unión de fuerzas.

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Reacciones de Precandidatos y Críticas por Lealtad Política

La mención explícita a Gaviria y la defensa de alianzas transversales provocaron una reacción inmediata y violenta por parte de los sectores más ortodoxos del uribismo. El exalcalde de Rionegro y exgerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, Rodrigo Hernández, interpretó las palabras de Guerra como un acto de traición y deslealtad hacia las bases que han sostenido históricamente al movimiento. En una publicación en redes sociales, calificó a Guerra de auténtico caballo de Troya, sugiriendo que impulsar a figuras de otras orillas políticas debilita la confianza interna y desplaza a quienes han trabajado codo a codo en la construcción del proyecto regional.

Hernández no se detuvo en la crítica política abstracta y dirigió un mensaje personal y desafiante a su colega. Le instó a que abran las puertas donde él crea que puede ganar, interpretando que la única motivación de Guerra son los intereses personales. advirtió que la deslealtad se paga en cualquier momento y acusó a su crítico de carecer de la paciencia y la calma que caracterizan el compromiso político de largo aliento, recordándole que el camino siempre es largo y requiere consistencia.

La controversia alcanzó otro nivel de intensidad cuando el exgerente de Hidroituango, Alejandro Arbeláez, dirigió sus ataques no solo hacia Guerra, sino directamente hacia la figura de Aníbal Gaviria. Arbeláez rescató y compartió un fragmento de un discurso pronunciado por Gaviria el diecinueve de octubre de 2022, durante los inicios del gobierno de Gustavo Petro. En aquel evento, el exgobernador resaltó la capacidad de convocatoria del presidente Petro y respaldó su proyecto de transformar a Colombia en una Potencia Mundial de la Vida.

A través de esta acción, Arbeláez señaló que quienes se arrodillaron ante Petro en Antioquia y apoyaron la llamada Paz Total no deben tener las puertas abiertas en el Centro Democrático. Para reforzar su argumento, publicó imágenes que muestran a Gaviria junto a los hermanos Daniel y Miguel Quintero, vinculando visualmente a la figura clave con el clan político que domina la oposición liberal tradicional en la región. Esta maniobra buscaba exponer lo que percibe como una hipocresía estratégica de Gaviria al cambiar de discurso únicamente cuando las encuestas lo mostraban en desventaja.

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Consecuencias en la Dinámica de Poder Regional

Las acusaciones cruzadas han polarizado aún más el ambiente interno del partido, generando un frente de confrontación directa entre los distintos claneros que aspiran a las principales magistraturas. El exsecretario de gobierno y exgobernador encargado, Luis Fernando Suárez, respondió al ataque de Arbeláez con firmeza, interpelando el tono sectario y el desprestigio gratuito que considera emanar del anonimato de los críticos. Acuó a los opositores de estar nerviosos y desesperados, advirtiendo que su único fin son los privilegios personales y el dinero, y que están por perder la Gobernación de Antioquia por su enfoque politiquero.

La réplica de Arbeláez fue igualmente contundente, recordando a Suárez y a la facción que este representa que la Gobernación se les fue de las manos en 2023 debido a la falta de acción. Señaló que su silencio cómplice con el expresidente Quintero y con Petro fue lo que los llevó a la derrota electoral. Esta confrontación abierta demuestra que la posible entrada de Gaviria no es solo una cuestión de candidatos, sino un catalizador para resolver viejas cuentas políticas dentro de la coalición.

Mientras las declaraciones se intensifican, la figura de Aníbal Gaviria permanece en un limbo estratégico de alta probabilidad de candidatura. Su posición actual es observada con lupa por toda la dirigencia del Centro Democrático, ya que su decisión final determinará si se materializa la gran coalición que Guerra propone o si el partido se fractura aún más en su intento de recuperar el poder ejecutivo regional. El plazo para estas definiciones se acerca rápidamente de cara a los comicios del próximo año.

La dinámica actual sugiere que la unidad del partido está en riesgo si no se logra una articulación clara entre los sectores que buscan la pureza ideológica y aquellos que priorizan la viabilidad electoral a través de alianzas amplias. El resultado de esta lucha interna definirá no solo quiénes aparecerán en el tarjetón de 2027, sino también la estructura misma del uribismo en Antioquia. El partido enfrenta el desafío de integrar a figuras como Gaviria sin alienar a su base militante, un equilibrio que hasta el momento parece imposible de alcanzar sin conflictos públicos significativos.